Cứu cụ ông nhiều bệnh lý nền bị nhồi máu cơ tim

Bạc LiêuCụ ông 78 tuổi, nhiều bệnh lý nền, bị nhồi máu cơ tim cấp không rõ nguyên nhân, nguy cơ cao tử vong, được bác sĩ can thiệp kịp thời.

Ngày 10/2, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết ông mắc nhiều bệnh lý nền như suy tim, tăng huyết áp, sỏi túi mật, gan thấm mỡ, nang hai thận, phì đại tiền liệt tuyến, trào ngược dạ dày thực quản và viêm thực quản.

Hai ngày trước khi nhập viện, ông đột ngột mệt, cảm giác nặng ngực và chóng mặt. Vào viện bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim và khởi động quy trình phản ứng nhanh để cứu. Chỉ trong 30 phút, các bác sĩ đã đặt xong stent cho bệnh nhân, sau đó mạch rõ, hết đau ngực, không còn mệt và khó thở.

Cụ ông được con trai chăm sóc sau một ngày thực hiện thủ thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Trần Quỳnh An, Trưởng khoa Cấp cứu và Trung tâm tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, bệnh nhân lớn tuổi lại có nhiều bệnh lý nền, nếu không can thiệp tim mạch kịp thời sẽ nguy hiểm tính mạng.

Đặt stent can thiệp nhồi máu cơ tim cấp và một số bệnh lý tim mạch là phương pháp xâm lấn tối thiểu nhưng hiệu quả, tỷ lệ thành công hơn 97%.

Mỹ Ý