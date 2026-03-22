Cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller qua đời

Cựu giám đốc FBI Mueller, người cũng từng là công tố viên đặc biệt dẫn đầu cuộc điều tra về chiến dịch tranh cử của ông Trump, qua đời ở tuổi 81.

Gia đình cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Robert Mueller cho biết ông qua đời hôm 20/3, song không nêu rõ nguyên nhân hoặc địa điểm. Mueller từng là công tố viên đặc biệt phụ trách cuộc điều tra về khả năng Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 và dòng tiền tranh cử của ông Donald Trump.

Mueller sinh ngày 7/8/1944 tại thành phố New York, lớn lên ở khu Upper East Side giàu có của Manhattan. Ông theo học tại Đại học Princeton danh tiếng, lúc bấy giờ chỉ dành cho nam sinh, và nhận bằng cử nhân năm 1966.

Cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Ảnh: AP

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Mueller gia nhập thủy quân lục chiến Mỹ và sau một năm phục vụ, ông vào trường đào tạo sĩ quan, phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến.

Mueller bắt đầu lãnh đạo FBI vào năm 2001. Tổng thống lúc bấy giờ George W. Bush và các nghị sĩ đều nhất trí rằng Mueller là người phù hợp để chấn chỉnh lại FBI, giữa lúc cơ quan này đang bị các vụ bê bối bủa vây. Nhiệm kỳ của ông bắt đầu chỉ vài ngày trước cuộc tấn công khủng bố của al-Qaeda vào Mỹ ngày 11/9/2001.

"Bob đã chuyển hướng nhiệm vụ của FBI sang bảo vệ an ninh quốc gia sau vụ 11/9. Ông lãnh đạo cơ quan một cách hiệu quả, giúp ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố khác trên đất Mỹ", ông Bush ra tuyên bố tưởng nhớ Mueller.

Cựu tổng thống Barack Obama, người có nhiệm kỳ trùng với thời gian Mueller làm giám đốc FBI trong 5 năm, ca ngợi ông là "một trong những công chức được kính trọng nhất thời đại chúng ta".

Ông Mueller lãnh đạo FBI nhiệm kỳ 2001-2012, sau đó gia nhập hãng luật WilmerHale với tư cách là đối tác tại văn phòng ở Washington năm 2014.

Năm 2017, ông rút khỏi WilmerHale khi được chỉ định làm công tố viên đặc biệt điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ và mối quan hệ giữa đội ngũ tranh cử của Trump với Moskva. Ông Trump nhiều lần bác bỏ cáo buộc, chỉ trích cuộc điều tra là "cuộc săn phù thủy" và "xung đột lợi ích".

Năm 2019, ông Mueller kết thúc cuộc điều tra với kết luận không tìm thấy bằng chứng cho thấy ông Trump và các trợ lý phối hợp với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Trong phiên điều trần trước quốc hội, ông tránh né câu hỏi từ cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa bằng cách liên tục đề cập bản báo cáo đồ sộ của mình, đồng thời khẳng định báo cáo này không minh oan cho ông Trump. Mueller sau đó tái gia nhập WilmerHale và nghỉ hưu năm 2021.

"Robert Mueller vừa qua đời. Tốt, tôi mừng vì ông ta đã chết, không còn có thể làm hại những người vô tội nữa!", ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump hồi tháng 3/2025 ký lệnh hành pháp nhắm vào công ty luật WilmerHale, chỉ ra hãng này từng tuyển Mueller cùng hai trợ lý của ông là Aaron Zebley và James Quarles làm nhân viên, cáo buộc đây là hành vi "vũ khí hóa hệ thống tư pháp".

Huyền Lê (Theo AFP)