Cựu công chúa Nhật làm việc tại bảo tàng Mỹ

Mako, người từ bỏ tư cách công chúa Nhật sau khi kết hôn năm ngoái, được nhận vào làm việc tại Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan ở Mỹ.

Truyền thông Nhật Bản cho biết cựu công chúa Mako Komuro đang làm trợ lý không lương cho các nhà quản lý tại Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (MET) ở New York, cách khu nhà của hai vợ chồng cô khoảng 10 phút lái xe. Mako làm việc ở khu vực dành riêng cho các bộ sưu tập mỹ thuật châu Á.

Theo Japan Times, Mako Komuro đang làm việc với tư cách tình nguyện viên, chưa phải nhân viên chính thức của MET. Cô đang tham gia hỗ trợ cuộc triển lãm tranh lấy cảm hứng từ cuộc đời của Ippen (1239-1289), nhà sư từng đi khắp Nhật Bản để truyền bá Phật giáo trong thời kỳ Kamakura (1192-1333).

Mako (phải) cùng chồng Kei Komuro trong cuộc họp báo thông báo đính hôn tại khách sạn Grand Arcl, Tokyo, Nhật Bản, hồi tháng 10/2021. Ảnh: Nikkei Asia.

Cựu công chúa Mako tốt nghiệp Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế (ICU) ở Tokyo với tấm bằng cử nhân ngành di sản văn hóa và nghệ thuật. Cô tiếp tục học cao học tại Anh và nhận bằng thạc sĩ về nghiên cứu bảo tàng và trưng bày nghệ thuật tại Đại học Leicester năm 2016. Cựu công chúa cũng theo học ngành lịch sử nghệ thuật tại Đại học Edinburgh ở Scotland.

Trước khi rời khỏi hoàng gia, cô từng làm việc với tư cách nhà nghiên cứu đặc biệt tại bảo tàng Đại học Tokyo. Nổi tiếng thông minh và nhân cách hoàn hảo, Mako khiến nhiều người Nhật tiếc nuối khi kết hôn với thường dân Komuro, buộc cô phải từ bỏ địa vị hoàng gia.

Sau khi kết hôn, vợ chồng Mako chuyển tới New York, Mỹ, sinh sống. Kei Komuro, 30 tuổi, chồng cựu công chúa, hồi tháng 5/2021 tốt nghiệp trường luật của Đại học Fordham, New York và làm việc với tư cách trợ lý tại một văn phòng luật trong quá trình chờ thi lấy bằng luật sư tại bang New York.

Komuro thực hiện bài thi lấy bằng luật sư đầu tiên vào tháng 7 năm ngoái, nhưng không thành công. Anh tiếp tục thi lần hai hồi tháng 2 năm nay, nhưng danh sách những người thi đỗ được ban tổ chức công bố hôm 13/4 không có tên Komuro.

Khi tuyên bố kết hôn năm 2017, Mako và Kei Komuro được mô tả là cặp đôi hoàn hảo, song bị phủ bóng bởi vụ bê bối tài chính liên quan đến mẹ của Komuro, khiến hai người phải hoãn đám cưới trong ba năm. Hai người lặng lẽ kết hôn hôm 26/10/2021 mà không tổ chức nghi lễ truyền thống hay tiệc mừng.

Đức Trung (Theo Japan Times/Kyodo)