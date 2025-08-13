Cựu công an tiếp tay lừa bán đất bằng những lời cam kết tạo lòng tin

Hưng YênCựu trưởng công an phường Nguyễn Thọ Lập bị cáo buộc đứng ra cam kết và đảm bảo các giao dịch gian dối để giúp cô bạn thân lừa 4,85 tỷ đồng của em họ mình.

Ngày 13/8, Nguyễn Thọ Lập, 38 tuổi, cựu cán bộ công an huyện Tiên Lữ (cũ) và giáo viên mầm non Trần Thị Thủy, 36 tuổi, bị TAND tỉnh Hưng Yên tiếp tục xét xử ngày thứ hai về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủy bị cáo buộc thực hiện 23 vụ lừa đảo năm 2014-2022, đưa ra các thông tin gian dối về việc mua bán đất để vay tiền, rủ góp tiền mua bán chung... gây thiệt hại 24,6 tỷ đồng. Bị hại đều là người quen của Thủy.

Lập bị cáo buộc giúp sức bạn thân trong hai vụ, nạn nhân chính là em họ của Lập.

Thủy và Lập (đứng) tại tòa. Anh: Danh Lam

Theo cáo trạng, tháng 7/2022, Thủy định mua một mảnh đất nhưng không thành. Tiện còn giữ hợp đồng chuyển nhượng, bản sao công chứng sổ đỏ trước đó làm việc với chủ đất, Thủy dùng luôn để lừa chị Huệ. Bị cáo nói đó là đất của mình. Chị Huệ đồng ý mua, chuyển một tỷ đồng.

Khi bị thúc giục, Thủy bịa rằng đang nhờ vợ chồng Lập thế chấp cùng một mảnh đất khác (mảnh A) để vay ngân hàng, và phải giải chấp cả hai cùng lúc. Thực tế hai mảnh đất thế chấp riêng nhưng Lập vẫn giúp Thủy nói dối để lừa tiền.

Thủy hứa bán nốt thửa đất A nếu chị Huệ trả trước một tỷ để rút sổ, rồi cùng Lập ký hợp đồng đặt cọc. Nhận xong tiền, Lập không thực hiện thỏa thuận. Sau đó, Thủy tiếp tục bịa chuyện đang cùng Lập mua nhiều đất khác để chị Huệ cho vay thêm tiền.

Cuối tháng 11/2022, Thủy tiếp tục nhờ Lập cùng mình nói dối chị Huệ rằng Lập đang mua bán hai mảnh đất (B và C) ở TP Hưng Yên (cũ). Thủy nói đây là 2 trong 5 thửa đất đã mua của vợ chồng ông Hải, bà Tiệp nhưng còn thiếu hơn 3 tỷ đồng. Lập sau đó dụ chị Huệ mua luôn hai thửa đó.

Lập nghe lời Thủy, đến nói chuyện với chị Huệ, cam kết thửa đất B và C không có bất kỳ vướng mắc gì, do mình trực tiếp giao dịch và toàn quyền quyết định.

Lập đảm bảo với chị Huệ "cứ trả nốt 3 tỷ đồng" cho vợ chồng ông Hải là xong. Lập sau đó sẽ chuyển nhượng cả hai mảnh cho Huệ. Vợ chồng chị Huệ tin tưởng đã đồng ý.

Trong khi đó, Thủy chủ động liên hệ với vợ chồng ông Hải, nói dối là Lập đang vay tiền chị Huệ để mua đất của ông bà. Thủy nhờ vợ chồng ông Hải ký trước các hợp đồng bán đất cho Lập để chị Huệ xem và yên tâm cho vay.

Ngày 28/11/2022, Thủy, Lập cùng vợ chồng chị Huệ đến nhà vợ chồng ông Hải để giao tiền và ký hợp đồng. Do được Thủy nhờ, vợ chồng ông Hải nói dối về việc "đang mua bán dở" cho Lập 2 mảnh đất, thiếu 3 tỷ nữa là xong, đồng thời mang ra cho xem 3 sổ đỏ. Vợ chồng chị Huệ tin tưởng chuyển 1,4 tỷ đồng cho Lập để lập chuyển cho vợ chồng ông Hải.

Lập và vợ chồng ông Hải ký hợp đồng, sau đó Thủy gọi nhân viên phòng công chứng đến và yêu cầu mang hồ sơ về "làm nhanh". Nhưng ngay tối đó, vợ chồng ông Hải bà Tiệp đã gọi điện yêu cầu nhân viên này không đóng dấu và lấy sổ đỏ về, VKS cáo buộc.

8 tháng tiếp theo, Thủy lừa vợ chồng chị Huệ thêm 12 lần, cùng thủ đoạn hứa hẹn mua bán đất. Tổng số tiền chị Huệ bị lừa 11,2 tỷ đồng khiến trở thành nạn nhân bị thiệt hại nặng nhất toàn vụ.

"Yên tâm, anh làm sao anh đưa em vào chỗ chết được"

Khai tại phiên tòa, Thủy nói ngoài dạy mầm non, có kinh doanh bất động sản. Ban đầu kiếm được khá nhưng 2015 trở đi thua lỗ, lừa hết người này người khác để có tiền trả nợ, đầu tư. Có những nạn nhân bị cô ta lừa đi lừa lại vì "thấy giàu".

Thủy quen chị Huệ (em họ Lập) qua Lập và muốn lừa đảo để "bào tiền". Trước câu hỏi của chủ tọa về việc "có xui, nhờ Lập" nói dối để tạo niềm tin với chị Huệ không, Thủy chỉ đứng im. Sau 3 lần gặng hỏi, Thủy ban đầu nói "không nhớ", sau đáp "có".

Thủy khai nhờ Lập đến đảm bảo với nạn nhân đây đất sạch, đứng tên Lập, chỉ cần Huệ cho vay tiền là mua bán xong với chủ trước rồi sẽ bán lại cho.

Lập ngay lập tức phủ nhận lời khai này, nói không bàn bạc với Thủy. Lập chỉ "truyền đạt" lại với chị Huệ những điều Thủy nói với mình. Trong số này có vài lần Lập "nói quá" thông tin các thửa đất để chị Huệ nhanh tay xuống tiền.

Lập khai các giấy tờ, hợp đồng mua bán, đặt cọc đất đai mình ký là do Thủy nhờ, mà "hoàn toàn không đọc nội dung" vì mong muốn "việc mua bán giữa các bên nhanh chóng thành công".

"Bị cáo không biết gì về mua bán đất, tưởng các chữ ký đấy chỉ là thủ tục", Lập nói.

Chủ tọa lập tức nhắc nhở: "Anh là trưởng công an một phường, sổ đỏ chả phải của mình mà vẫn đặt bút ký chuyển nhượng, ký hợp đồng cọc, ký bao nhiêu tài liệu đảm bảo cho em họ tin tưởng mà không đọc thì nghe nó vấn đề lắm. Có giấy còn có chữ ký khống vợ anh ở dưới, thấy thế mà vẫn ký. Người dân họ nói thiếu hiểu biết thì được, anh nói thế không được".

Có mặt tại phiên tòa, chị Huệ khẳng định, nếu không có sự bảo đảm của anh họ làm công an sẽ không bao giờ giao tiền cho Thủy.

Mỗi lần Thủy yêu cầu chuyển tiền hoặc mượn cớ vay tiền, chị đều gọi điện xác nhận hỏi cặn kẽ Lập. Nếu Lập nói đúng thế, chị mới chuyển tiền. "Các lần đến đòi nợ, thúc giục chuyện đất đai, Lập còn nói: Anh đảm bảo cho em là ok. Anh làm sao anh đưa em vào chỗ chết được", nạn nhân cho hay.

Phiên tòa đang tiếp tục làm việc.

Thanh Lam