Cựu công an ra tòa trong vụ tiếp tay lừa đảo bán đất

Hưng YênCựu công an Nguyễn Thọ Lập bị cáo buộc hai lần giúp sức giáo viên mầm non Trần Thị Thủy trong 23 vụ bịa thông tin đất, lừa đảo chiếm đoạt 24,6 tỷ đồng.

Ngày 12/8, Nguyễn Thọ Lập, 38 tuổi, cựu cán bộ công an huyện Tiên Lữ (cũ) và giáo viên mầm non Trần Thị Thủy, 36 tuổi bị TAND tỉnh Hưng Yên xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Hoàng Văn Hải, 67 tuổi và vợ Nguyễn Thị Tiệp, 63 tuổi, về tội Che giấu tội phạm.

Vụ án liên quan việc cáo buộc bịa thông tin, lừa bán 23 mảnh đất do Thủy chủ mưu. Cáo trạng xác định Thủy là giáo viên mầm non, năm 2015-2024 buôn bán bất động sản, nợ nần nhiều nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Nạn nhân đầu tiên là bà Khuyên, hiệu phó trường mầm non nơi Thủy công tác. Tháng 3/2015, Thủy vay tiền để "buôn sim thẻ điện thoại", hứa sau hai tuần trả gấp rưỡi. Đến cuối năm, tổng nợ đã lên tới 900 triệu đồng nhưng Thủy không trả.

Thủy nói dối đang mua đất và "gạ" nữ hiệu phó cho vay thêm tiền và chung tiền, hứa sẽ bán rẻ lại đất cho. Bà Khuyên lại chuyển thêm tiền.

Mỗi lần bị hiệu phó giục giã, Thủy lại dẫn bà này đi xem một mảnh đất ngẫu nhiên, nói dối là của mình hoặc đang mua. Sau đó, Thủy cho xem các sổ đỏ photocoppy, hợp đồng chuyển nhượng đất đứng tên mình (đều là bịa) để trấn an và tìm cách lừa bà Khuyên đưa thêm tiền trong suốt 10 năm. Tổng số tiền Thủy chiếm đoạt của bà Khuyên là 4,3 tỷ đồng, mới trả lại được 900 triệu, VKS cáo buộc.

Các nạn nhân tiếp theo dính "bẫy" này là bạn và anh họ của hiệu phó Khuyên và hai người bạn của Thủy. Theo cáo buộc, bị cáo đều dùng chiêu nhờ họ vay tiền, sau đó khi không có khả năng trả. Thủy bịa ra giấy tờ, đưa cho bị hại các bản photocoppy giấy tờ đất nói mình đang hoặc đã mua đất này, rủ góp thêm tiền "gom đất" giá rẻ.

Ngoài ra, Thủy cũng dụ bằng chiêu "nổ" có nhiều đất đang thế chấp ngân hàng, hỏi vay tiền để rút sổ ra, hứa bán lại với giá hời, lừa mỗi người 1,2 đến 3,4 tỷ đồng.

Hai lần cựu công an tiếp tay

Trong 23 vụ lừa đảo, VKS xác định, nạn nhân bị thiệt hại nặng nhất là chị Huệ, em họ của cựu công an Nguyễn Thọ Lập. Huệ bị Thủy lừa tổng 18 vụ, thiệt hại 11,2 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Lập giúp sức Thủy trong hai vụ để chiếm đoạt 4,85 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, biết chị Huệ rất quý mến anh họ Lập, bị cáo Thủy nhiều lần nói dối việc mình và Lập "có mối quan hệ tình cảm sâu đậm như vợ chồng, có làm ăn chung và cùng nhau giải quyết nhiều công việc".

Theo cáo trạng, tháng 7/2022, Thủy định mua một mảnh đất nhưng không thành. Tiện còn giữ hợp đồng chuyển nhượng, bản sao công chứng sổ đỏ trước đó làm việc với chủ đất, Thủy dùng luôn để lừa chị Huệ. Bị cáo nói đó là đất của mình. Chị Huệ đồng ý mua, chuyển một tỷ đồng.

Khi chị Huệ thúc giục, Thủy lại nói dối đang nhờ vợ chồng Lập thế chấp cùng một mảnh đất khác (tạm gọi là A) để vay tiền ngân hàng. Nếu muốn giải chấp phải làm cả hai mảnh cùng lúc.

VKS xác định thực tế hai thửa đất thế chấp riêng rẽ, "nhưng để giúp Thủy lừa được tiền của chị Huệ", Lập đã giúp Thủy nói dối em họ.

Thủy dụ sẽ bán nốt cho chị Huệ thửa đất A nhưng chị phải trả trước một tỷ đồng để rút cả hai sổ. Tháng 10/2022, Lập và Thủy ký hợp đồng đặt cọc với chị Huệ, nhận tiền nhưng không thực hiện cam kết, cáo trạng nêu.

Mỗi lần bị chị Huệ giục, Thủy lại bịa ra việc đang chung tiền với Lập để mua nhiều mảnh đất khác để vay thêm tiền của chị.

Khoảng cuối tháng 11/2022, Thủy tiếp tục nhờ Lập cùng mình nói dối chị Huệ rằng Lập đang mua bán hai mảnh đất (tạm gọi B và C) ở TP Hưng Yên (cũ). Thủy nói đây là 2 trong 5 thửa đất họ đã mua của vợ chồng bị cáo Hải, Tiệp nhưng còn thiếu hơn 3 tỷ đồng. Lập sau đó dụ chị Huệ mua luôn hai thửa đó.

Lập nghe lời Thủy, đến nói chuyện với chị Huệ, cam kết 2 thửa đất B và C không có bất kỳ vướng mắc gì, do mình trực tiếp giao dịch và toàn quyền quyết định.

Lập đảm bảo với chị Huệ "cứ trả nốt 3 tỷ đồng" cho vợ chồng ông Hải là xong. Lập sau đó sẽ chuyển nhượng cả hai mảnh cho Huệ. Vợ chồng chị Huệ tin tưởng đã đồng ý.

Trong khi đó, Thủy chủ động liên hệ với vợ chồng ông Hải, nói dối là Lập đang vay tiền chị Huệ để mua đất của ông bà. Thủy nhờ vợ chồng ông Hải ký trước các hợp đồng bán đất cho Lập để chị Huệ xem và yên tâm cho vay.

Ngày 28/11/2022, Thủy, Lập cùng vợ chồng chị Huệ đến nhà vợ chồng ông Hải để giao tiền và ký hợp đồng.

VKS cáo buộc, do được Thủy nhờ, vợ chồng ông Hải đã nói dối về việc "đang mua bán dở" với Lập 2 mảnh đất, thiếu 3 tỷ nữa là xong, đồng thời mang ra cho xem 3 sổ đỏ. Vợ chồng chị Huệ tin tưởng chuyển 1,4 tỷ đồng cho Lập để lập chuyển cho vợ chồng ông Hải.

Lập và vợ chồng ông Hải ký hợp đồng, sau đó Thủy gọi nhân viên phòng công chứng đến và yêu cầu mang hồ sơ về "làm nhanh". Nhưng ngay tối đó, vợ chồng ông Hải bà Tiệp đã gọi điện yêu cầu nhân viên này không đóng dấu và lấy sổ đỏ về, VKS cáo buộc.

8 tháng tiếp theo, Thủy lừa vợ chồng chị Huệ thêm 12 lần, cùng thủ đoạn hứa hẹn mua bán đất.

Khi bị bắt, Lập khai chỉ vài lần "nói quá" thông tin các thửa đất để em họ tin tưởng, nhanh tay xuống tiền, "chỉ mong muốn việc mua bán giữa các bên nhanh chóng thành công".

Trong khi đó, vợ chồng ông Hải kêu oan, khẳng định 1,4 tỷ đồng nhận từ Lập là tiền Lập mua một mảnh đất khác của họ, ngoài vụ án. Tin nhắn điện thoại còn lưu cuộc trao đổi này.

Vợ chồng ông Hải nói mình là chủ đất, không bán cho Thủy thì bán cho người khác, không cần thiết phải che giấu, diễn kịch để Thủy, Lập lừa tiền người khác. Họ khẳng định Thủy không trao đổi trước, nhờ vả về việc nói dối chị Huệ, cũng không biết gì về việc vay nợ giữa những người này.

Ông bà cho rằng quá tin tưởng Lập là công an hiểu biết tuân thủ pháp luật, lại là bạn của con mình nên không nghĩ anh ta lừa đảo. Thủy cũng nhiều lần mua các thửa đất khác của ông bà nên đã không nghi ngờ thông tin và nguồn tiền mà Thủy, Lập chuyển cho mình.

