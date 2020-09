Cựu công an lừa vay tiền bằng 'thẻ ngành' giả

Hà NộiNguyễn Thành Đạt bị phạt 10 năm tù do chi 10 triệu đồng thuê người làm giả giấy tờ để lừa cầm cố, chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng của 4 nạn nhân.

Sáng 29/9, Đạt, 28 tuổi bị TAND Hà Nội tuyên phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Liên quan vụ án, Phạm Văn Thái, 54 tuổi, bị phạt 24 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, bị cáo không có mặt tại tòa do đang điều trị tai biến não tại Bệnh viện Nga Sơn, Thanh Hoá. Trước khi xin xét xử vắng mặt, ông Thái có đơn thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

4 bị hại xin xét xử vắng mặt, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Cáo trạng xác định, Đạt làm việc tại Công an Hà Nội. Do cần tiền chi tiêu, Đạt đặt bị cáo Thái làm giả nhiều chứng minh công an nhân dân, thẻ Đảng, giấy phép lái xe với tiền công 10 triệu đồng.

Ngày 2/10/2018, Đạt thuê ôtô trong hai ngày, sau đó đem bán với giá 550 triệu đồng và cắt liên lạc với chủ xe. Ngày 24/10, và 3/12/2018, Đạt lần lượt viết giấy vay 30 triệu đồng và 70 triệu đồng của hai người. Khi thực hiện các giao dịch, Đạt đều cầm cố bằng các giấy tờ giả do Thái làm. Tổng tiền thu lợi bất chính hơn 900 triệu đồng. Đạt ra đầu thú ngày 21/12/2018, trước đó một ngày đã bị cho xuất ngũ.

Tại phiên xét xử hôm nay, Đạt thừa nhận mọi cáo buộc, khai nợ nần nhiều nên suy nghĩ lầm lạc.

Trong quá trình điều tra, Đạt khai còn sử dụng các giấy tờ giả để lừa vay tiền của nhiều người khác, nhưng không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể. Cơ quan chức năng đã ra thông báo để các bị hại đến trình báo song tới nay chưa có thêm nạn nhân.

Lam Vân