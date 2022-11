Cựu công an lừa tiền tỷ 'chạy án' của đồng nghiệp

Hà NộiNguyễn Thị Thanh Thuỷ kháng cáo kêu oan bản án 13 năm tù với cáo buộc nhận 1,3 tỷ đồng, hứa hẹn 'chạy' giúp 3 công an đang bị điều tra, kỷ luật vì nghi sử dụng ma tuý.

Chiều 14/11, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Thủy, 39 tuổi, cựu điều tra viên, Đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, ma tuý huyện Đan Phượng.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/7/2021, Thủy bị TAND Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù, đồng phạm Phạm Văn Nam (43 tuổi, cựu Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý quận Cầu Giấy) chịu án 8 năm tù song không kháng cáo.

Bản án sơ thẩm xác định, ngày 17/5/2015, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Đống Đa kiểm tra hành chính quán karaoke ở phố Đặng Văn Ngữ, đưa 6 người không giấy tờ tùy thân về trụ sở Công an quận giải quyết. Trong 6 người này có ba cán bộ Đội 2, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội.

Công an quận Đống Đa cho test ma túy với 6 người, kết quả xác định âm tính. Do không phát hiện vi phạm, Công an quận Đống Đa đã liên hệ với Ban chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 2 đến nhận bàn giao ba cán bộ.

Ba cảnh sát giao thông lo sợ bị điều tra, kỷ luật nên liên hệ với Thuỷ để nhờ vả, tìm người giúp. Thuỷ nói liên hệ được với Nam để "quan hệ" với lãnh đạo công an thành phố. Bà Thuỷ 5 lần yêu cầu họ chuẩn tiền để "lo việc" và "cảm ơn".

Lần thứ nhất, tối 12/5/2015, tại nhà riêng, bà Thuỷ nhận 560 triệu đồng và yêu cầu chuẩn bị thêm 100 triệu đồng. Lần thứ 2, ngay tối 13/5/2015, các bị hại lại đến giao tiền.

Lần thứ 3 và thứ 4 diễn ra khoảng 5 ngày sau, bà Thuỷ yêu cầu họ đưa thêm 30 triệu đồng để Nam đi "ngoại giao" và trực tiếp gia tiền cho Nam ở một quán cà phê trên đường Trần Duy Hưng.

Lần cuối cùng, tháng 6/2015, Thuỷ nói đã lo xong việc, đảm bảo ba đồng nghiệp không bị kỷ luật và yêu cầu thêm 30.000 USD để đi "cảm ơn lãnh đạo". Thuỷ nhận tiền trong túi nylon đen tại nhà riêng và đưa cho Nam.

Tổng cộng 5 lần, Thuỷ và Nam nhận khoảng 1,34 tỷ đồng của ba cảnh sát giao thông, đều là tiền mặt và không có giấy biên nhận.

Ba người này sau đó đều bị điều chuyển công tác. Thấy Thuỷ và Nam đã nhận tiền nhưng không được việc, tháng 5/2016, họ gửi đơn tố giác.

Bị cáo Thuỷ và Nam tại phiên xét xử ngày 20/7. Ảnh: Hải Thư

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Thủy thừa nhận có được nhờ vả để giúp cho ba cán bộ công an không bị kỷ luật nhưng khi ấy đã trả lời rằng không giúp được vì không có khả năng. Thủy sau đó cho số điện thoại của Phạm Hoài Nam để tự liên hệ.

Nữ bị cáo nhiều lần khóc, khẳng định không hứa hẹn, không nhận tiền, cũng không lừa đảo ba cán bộ công an cùng gia đình họ. Người nhà của một trong ba bị hại từng nhờ Thủy đưa một phong bì cho Nam. Thủy đồng ý, gặp và đưa cho Nam, không biết bên trong phong bì có gì.

Hồ sơ vụ án thể hiện Thủy từng có bản báo cáo và cam kết về việc hứa trả tiền cho gia đình ba cán bộ công an. Được hỏi về điều này, Thủy nói bị ép buộc viết.

Theo lời khai của bị cáo Nam tại phiên sơ thẩm, Nam "đã từ chối" khi Thuỷ gọi điện nhờ vả, với lý do không có thẩm quyền, "dính đến ma tuý, không cứu được". Dù vậy, Nam vẫn thừa nhận cầm 30.000 USD và 30 triệu đồng, số còn lại Thuỷ sử dụng chi tiêu cá nhân,song đã khắc phục toàn bộ trong giai đoạn điều tra.

Luật sư của bị cáo Thủy cho rằng gia đình ba cán bộ công an chủ động tìm đến nhờ, thân chủ không dùng thủ đoạn gian dối hay hứa hẹn gì, chỉ giới thiệu bằng việc cho số điện thoại của Nam. Luật sư này đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại song đại diện VKS đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định tòa sơ thẩm tuyên án là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Thủy và Nam dù không có nhiệm vụ, quyền hạn nhưng vẫn nhận tiền và hứa hẹn để giúp ba cán bộ công an không bị kỷ luật.

Bị cáo kêu oan nhưng không có chứng cứ gì mới, cho rằng bị ép viết bản báo cáo và cam kết nhưng không đưa ra được bằng chứng chứng minh.

Nhóm ba cán bộ công an và gia đình đã tập hợp tiền để đưa cho Thủy và Nam lo lót không bị kỷ luật và tước quân tịch. Hành vi này có dấu hiệu đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Tuy nhiên, xét trong phạm vi vụ án đang xét xử, cũng như việc không ảnh hưởng đến bản chất hành vi lừa đảo của bị cáo. HĐXX do đó bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo Thủy, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

HĐXX cũng kiến nghị VKS và cơ quan điều tra cấp sơ thẩm xác minh, làm rõ, nếu có vi phạm khác liên quan đến việc đưa - nhận hối lộ, để xử lý nghiêm.

Ba bị hại được cơ quan điều tra xác định có vi phạm quy định của ngành công an, đã bị cơ quan chủ quản xử lý.

Hải Thư