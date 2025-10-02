Cựu công an kinh tế, cán bộ thuế hầu tòa vì giúp doanh nghiệp trốn thuế

Hà NộiMột cựu công an kinh tế và cán bộ thuế tại Thanh Hóa móc nối giúp công ty buôn bán điện thoại mua hóa đơn khống cho hơn 1.300 sản phẩm, trốn thuế hơn một tỷ đồng.

TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Bá Đông, 54 tuổi, cán bộ Cục Thuế Nga Sơn Thanh Hóa, án 2 năm tù; Vũ Văn Khánh, 42 tuổi, cựu cán bộ công an Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa, 18 tháng án treo và Vũ Văn Liêu, 49 tuổi, lao động tự do, trú Thanh Hóa, nhận mức phạt 2 năm 6 tháng tù cùng về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Liên quan vụ án, Nguyễn Huy Minh, 47 tuổi, Giám đốc Công ty Ánh Dương, bị phạt 4 năm tù về tội Trốn thuế và một năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp 5 năm tù. Lê Thị Hiền, 42 tuổi, kế toán công ty này, bị phạt 2 năm tù về tội Trốn thuế.

Khánh bị tước danh hiệu công an hôm 8/8 và bị tạm giam cùng ngày. Do hưởng án treo, Khánh được trả tự do tại tòa hôm 30/9. Ông Đông vào năm 2024 bị TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử trong vụ án khác, bị tuyên phạt tiền 90 triệu đồng, cũng về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Cáo trạng xác định Công ty Ánh Dương chuyên kinh doanh thương mại, xuất khẩu điện thoại, máy tính bảng mới và đã qua sử dụng sang các thị trường Hong Kong, Dubai, Israel, Australia...

Cuối năm 2020, giám đốc Minh sử dụng pháp nhân công ty để mua điện thoại, máy tính bảng các loại từ các đầu mối bán lẻ, không có hóa đơn chứng từ để xuất khẩu. Do đó, Minh phải liên hệ tìm mua hóa đơn chứng từ để hợp thức hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Minh thông qua mối quan hệ với ông Đông, khi đó là cán bộ Chi cục thuế huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Khánh, cán bộ Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa để nhờ tìm đầu mối cung cấp hóa đơn cho công ty.

Được ông Đông nhờ liên hệ, Liêu tiếp tục móc nối với người tên Ngọc ở TP HCM (không rõ nhân thân). Ngọc và Liêu thỏa thuận chi phí mua hóa đơn là 2,3% trên tổng tiền hàng trước thuế ghi trên hóa dơn. Việc chuyển khoản hợp thức hóa đơn sẽ do Công ty Ánh Dương thực hiện.

Liêu và Khánh thống nhất "đội giá" lên 3,7% để hưởng lợi riêng, vì thế báo lại cho giám đốc Minh chi phí là 6% trên tổng tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.

Minh đồng ý, chỉ đạo kế toán Hiền làm việc về mặt giấy tờ với bên Liêu. VKS xác định trong nửa đầu năm 2021, công ty đã trốn thuế cho 1.324 điện thoại với số tiền thuế bị thất thoát 1,1 tỷ đồng. Trong phi vụ này, Đông hưởng lợi 40 triệu, Khánh 70 triệu đồng.

Giám đốc Minh còn bị xác định lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế, cũng trong khoảng thời gian trên. Cụ thể, Minh đã thực hiện hoàn thuế nhiều lần với cùng mặt hàng kê khai là 51 chiếc điện thoại không có thật trên các tờ khai xuất khẩu dùng để đề nghị hoàn thuế, tổng giá trị hơn 235 triệu đồng. Hành vi này gây thiệt hại 23,5 triệu đồng về thuế cho nhà nước, cáo trạng nêu.

Trước việc số cán bộ Chi cục thuế quận Đống Đa, Hà Nội và cán bộ Hải quan Hòa Bình khai quá trình làm thủ tục hoàn thuế, thông quan các lô hàng đã làm theo đúng quy định, không hưởng lợi từ việc này, cơ quan điều tra không có căn cứ xác định hành vi vi phạm.

Ba doanh nghiệp có trụ sở tại TP HCM bán hóa đơn cho Công ty Ánh Dương "có dấu hiệu bỏ trốn", công an tiếp tục xác minh làm rõ.

Một trong số này có dấu hiệu của "công ty ma", do chưa bao giờ hoạt động ở trụ sở đã đăng ký. Người đại diện trên giấy tờ thậm chí khẳng định từ trước đến nay "không thành lập, không điều hành, không biết gì" về công ty này. Chữ ký trên Giấy phép đăng ký kinh doanh và chữ ký trong hồ sơ công ty không phải là chữ ký của ông này. Ông khai không biết vì sao đứng lên giám đốc công ty này.

Hải Thư