Cựu cố vấn đăng bài chỉ trích Trump 'đe dọa an ninh Mỹ'

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Bolton đăng bài bình luận trên báo Mỹ, cho rằng Trump có tính khí thất thường và nhiều ý tưởng nguy hiểm đe dọa an ninh đất nước.

"Khi trở thành cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Trump vào năm 2018, tôi cho rằng trọng trách sẽ khiến ông ấy có kỷ luật. Tôi đã sai. Cách điều hành thất thường và những ý tưởng nguy hiểm của ông ấy đe dọa nghiêm trọng tới an ninh Mỹ. Các cử tri bỏ phiếu sơ bộ chọn ứng viên đảng Cộng hòa nên lưu ý điều này", John Bolton, người giữ chức cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Donald Trump, viết trong bài bình luận đăng trên WSJ hôm 31/1.

Donald Trump (trái) và cố vấn John Bolton tại một cuộc họp ở Nhà Trắng hồi tháng 4/2018. Ảnh: Reuters

Ông Bolton nói rằng cựu tổng thống Trump chỉ tập trung vào bản thân và đánh đồng rằng mối quan hệ cá nhân của ông với các lãnh đạo nước ngoài đồng nghĩa với việc Mỹ cũng sẽ có quan hệ tốt với các nước.

"Di sản nguy hiểm nhất của ông Trump là lan tỏa chủ nghĩa biệt lập trong đảng Cộng hòa, trong khi phía Dân chủ từ lâu đã biết cách hài hòa nó với chủ nghĩa đa phương. Nếu chủ nghĩa biệt lập trở thành chủ lưu của đảng Cộng hòa, nước Mỹ sẽ gặp rắc rối", ông Bolton cảnh báo.

Bolton cho rằng hành động của Trump là một trong những yếu tố góp phần gây ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Theo ông, Trump đã cáo buộc Ukraine cấu kết với phe Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2016 và đòi Kiev đưa ra câu trả lời, dù họ không thể trả lời cho cáo buộc không có thật.

Theo Bolton, chính sách hỗ trợ của Tổng thống Biden với Ukraine hiện nay là rời rạc và thiếu một chiến lược lâu dài, nhưng nếu Trump tái đắc cử, Mỹ chắc chắn sẽ có những hành động có lợi cho Nga.

"Donald Trump tuyên bố ông cứng rắn với Nga hơn bất cứ người tiền nhiệm nào, nhưng điều đó không chính xác. Chính quyền của ông chỉ áp đặt các lệnh cấm vận lớn với Nga do các cố vấn hối thúc và sau khi Trump phản đối dữ dội", Bolton viết.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ kết luận rằng nếu đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump sẽ lại thực thi các chính sách thất thường và sự lãnh đạo bất ổn với nước Mỹ.

Ông Bolton được Trump bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia Mỹ vào tháng 3/2018. Sau 14 tháng làm việc tại Nhà Trắng, ông bị Trump thông báo sa thải qua Twitter. Cựu cố vấn nhiều lần chỉ trích Trump và khuyên ông dừng tranh cử.

Ngọc Ánh (Theo WSJ/Reuters/AFP)