Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ bị truy tố

John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, bị truy tố vì xử lý sai thông tin mật.

Bồi thẩm đoàn liên bang ở Maryland hôm 16/10 truy tố cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton với 18 cáo buộc về lan truyền và lưu trữ thông tin mật. Mỗi cáo buộc tương ứng với mức án tối đa 10 năm tù.

Trong cáo trạng dài 26 trang, ông Bolton bị cáo buộc đã chia sẻ các tài liệu tối mật qua email cho "hai cá nhân không có thẩm quyền". Hai người này không được nêu tên, song được cho là vợ và con gái ông. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết những tài liệu trên đã tiết lộ "thông tin tình báo về những cuộc tấn công trong tương lai, đối thủ nước ngoài và mối quan hệ về chính sách đối ngoại".

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hồi tháng 8 khám xét nhà riêng của ông Bolton tại Maryland và văn phòng ở thủ đô Washington.

Khi được đề nghị bình luận, Tổng thống Donald Trump cho biết cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ là "người xấu" và cho rằng "đó là chuyện phải xảy ra".

Cựu cố vấn Bolton chưa lên tiếng về thông tin.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton tại Washington, Mỹ, tháng 3/2024. Ảnh: AFP

Ông Bolton đảm nhiệm vai trò cố vấn an ninh quốc gia Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, từng khiến lãnh đạo Mỹ tức giận khi xuất bản cuốn sách Căn phòng nơi điều đó đã xảy ra, trong đó có những nhận xét tiêu cực về chính quyền Tổng thống Trump.

Chính trị gia này sau đó nhiều lần công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ trên truyền hình và báo chí, cho rằng ông Trump "không thích hợp để làm Tổng thống".

Kể từ khi quay lại Nhà Trắng vào tháng 1, Tổng thống Trump đã thực hiện loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào những người ông cho là đối thủ, trong đó có cựu giám đốc FBI James Comey và Tổng chưởng lý New York Letitia James, cũng như sa thải các quan chức ông coi là không trung thành.

Bà James bị truy tố tại bang Virginia hôm 9/10 vì nghi lừa đảo ngân hàng và khai man về bất động sản mua tại Norfolk hồi năm 2020. Tổng chưởng lý New York, người từng truy tố thành công Tổng thống Trump vì gian lận tài chính, bác bỏ cáo buộc về mình là "vô căn cứ" và mô tả đây là hành động "trả thù chính trị".

Ông Comey bị truy tố hồi cuối tháng 9 vì tội khai man và cản trở tư pháp, liên quan việc ông từng tiến hành điều tra liệu Nga có can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 hay không và liệu ông Trump có thông đồng với Nga hay không. Cựu lãnh đạo FBI hôm 8/10 tuyên bố không nhận tội.

Ông Comey giữ chức giám đốc FBI giai đoạn 2013-2017 và bị ông Trump sa thải 4 tháng sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ. Thời điểm đó, FBI đang điều tra nghi vấn về quan hệ giữa Nga với chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump năm 2016.

