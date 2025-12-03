Cứu cô gái bị rối loạn nhịp khiến tim đập 300 lần một phút

Bệnh viện Tim Hà Nội lần đầu áp dụng kỹ thuật đốt rung nhĩ công suất cao, cứu nữ bệnh nhân 26 tuổi bị rối loạn nhịp tim tái phát nghiêm trọng.

Ngày 2/12, TS.BS Phạm Như Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện, cho biết các bác sĩ đã can thiệp thành công cho bệnh nhân bằng kỹ thuật triệt đốt rung nhĩ công suất cao. Đây là phương pháp mới, lần đầu tiên nơi này áp dụng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian thủ thuật, giảm đau đớn và tăng hiệu quả điều trị ổn định lâu dài cho người bệnh.

Nữ bệnh nhân quê Đà Nẵng có tiền sử rung nhĩ từ năm 11 tuổi với các cơn tim đập nhanh bất thường. Cô từng ra Hà Nội điều trị đốt rung nhĩ tại một bệnh viện tuyến trung ương nhưng đến năm 2017 bệnh tái phát. Gần đây, tình trạng trở nặng, nhịp tim có lúc lên tới 300 lần/phút, đe dọa tính mạng, buộc phải nhập viện can thiệp lại.

Các bác sĩ can thiệp đốt rung nhĩ cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Để xử lý ca bệnh này, êkíp luồn điện cực thăm dò và điện cực đốt qua tĩnh mạch đùi phải, đưa lên buồng tim để triệt tiêu các ổ phát nhịp bất thường gây rung nhĩ. Kỹ thuật công suất cao giúp tạo ra tổn thương sâu và nhanh hơn tại vị trí cần đốt, hạn chế nguy cơ tái phát so với các phương pháp cũ. Theo bác sĩ Hùng, đây là xu hướng đang được nhiều trung tâm tim mạch lớn trên thế giới áp dụng.

Rung nhĩ là tình trạng các cơ ở tâm nhĩ co bóp nhanh, hỗn loạn và không đều, khiến buồng tim trên mất khả năng bơm máu hiệu quả. Thay vì co bóp nhịp nhàng, cơ tim chỉ "rung" lên, làm dòng máu ứ trệ và dễ hình thành cục máu đông.

Bệnh lý này đặc biệt nguy hiểm vì làm tăng nguy cơ đột quỵ lên gấp 5 lần, tăng nguy cơ suy tim và tử vong gấp 3 lần so với người bình thường. Nếu cục máu đông di chuyển theo dòng máu lên não sẽ gây tắc mạch não (đột quỵ nhồi máu não), hoặc đi đến các cơ quan khác gây tắc mạch ngoại vi.

Đa số người bị rung nhĩ không có triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu, thường chỉ tình cờ phát hiện khi khám sức khỏe. Tuy nhiên, một số trường hợp sẽ xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đánh trống ngực, cảm giác tim đập "rộn ràng", tức ngực nhẹ, choáng váng hoặc hụt hơi khi gắng sức. Ở mức độ nghiêm trọng hơn, người bệnh có thể khó thở dữ dội, đau ngực trầm trọng, thậm chí ngất xỉu do thiếu máu não.

Bác sĩ Hùng khuyến cáo các triệu chứng trên rất dễ nhầm lẫn với những bệnh lý thông thường. Người dân cần chủ động tầm soát tim mạch định kỳ để phát hiện sớm. Mục tiêu điều trị là kiểm soát tần số tim, chuyển về nhịp xoang bình thường và quan trọng nhất là ngăn ngừa hình thành cục máu đông.

Hiện tại, Bệnh viện Tim Hà Nội thực hiện khoảng 1.500 ca can thiệp rối loạn nhịp mỗi năm. Việc triển khai kỹ thuật triệt đốt rung nhĩ công suất cao mở ra cơ hội điều trị triệt để hơn cho hàng nghìn bệnh nhân mắc căn bệnh nguy hiểm này.

Lê Nga