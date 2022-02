Cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận bị bắt

Ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên chủ tịch tỉnh Bình Thuận, cùng 4 người bị bắt với cáo buộc sai phạm tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2.

Tối 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hai (60 tuổi) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án, Lương Văn Hải (nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận); Hồ Lâm; Lê Nguyễn Thanh Danh (nguyên giám đốc, phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) và Ngô Hiếu Toàn (Phó Giám đốc Sở Tài chính) cũng bị bắt về cùng tội danh.

Các bị can được cho là có nhiều sai phạm xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, nằm trên đường Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Thông, phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, bị đưa về Công an phường Bình Hưng để tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam, tối 10/2. Ảnh: Việt Quốc

Trước đó, từ 14h, tổ công tác thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm việc với Tỉnh ủy Bình Thuận, Công an Bình Thuận. Đến 19h, đoàn xe dẫn giải ông Hai và các bị can đến Công an phường Bình Hưng, TP Phan Thiết - cách trụ sở Tỉnh uỷ 400 m, thực hiện lệnh bắt.

Động thái này được đưa ra sau 5 tháng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến 9 dự án "đất vàng" ở Bình Thuận, trong đó có Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2. Lý do là tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cả Hà Nội và tỉnh Bình Thuận đều thực hiện giãn cách xã hội, ảnh hưởng đến thời hạn xác minh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa cung cấp đầy đủ tài liệu làm căn cứ quyết định có hay không khởi tố vụ án điều tra dấu hiệu tội phạm.

Đến cuối tháng 8/2021, theo yêu cầu của Bộ Công an, Sở Tư pháp Bình Thuận đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng dừng công chứng giao dịch tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 và hai dự án khác cũng thuộc nhóm các dự án trên.

Việt Quốc