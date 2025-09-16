Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang 'nâng đỡ cát tặc' được đề nghị giảm án

TP HCMÔng Nguyễn Thanh Bình không kháng cáo, song VKS ghi nhận đã khắc phục thêm một tỷ đồng thiệt hại nên đề nghị tòa giảm nhẹ 12-18 tháng tù trong vụ bảo kê "cát tặc".

Ngày 16/9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xem xét kháng cáo của gần 20 người trong vụ khai thác cát trái phép lớn nhất nước, gây thiệt hại gần 294 tỷ đồng cho Nhà nước.

Ông Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch tỉnh An Giang), bị xác định là người chỉ đạo cấp dưới tạo mọi điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được khai thác cát trái phép. Ông Bình chấp nhận mức án 8 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, không kháng cáo.

Tương tự, bị cáo Lê Quang Bình (Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 - đại gia cát miền Tây), chấp nhận hình phạt tổng hợp 30 năm tù - mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn, về các tội Đưa hối lộ (13 năm), Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên (6 năm) và Rửa tiền (12 năm).

Ngoài trách nhiệm hình sự, ông này còn phải nộp lại gần 294 tỷ đồng từ khai thác cát lậu và 817 triệu đồng thiệt hại tiền thuế của Nhà nước.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trong lần ra tòa hồi tháng 3. Ảnh: Quỳnh Trần

Tuy không kháng cáo, quá trình tòa thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm, ông Bình và Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 đều khắc phục thêm một phần thiệt hại. Trong đó, cựu Chủ tịch An Giang nộp thêm một tỷ đồng.

Gần 20/44 bị cáo khác trong vụ án cho rằng mức án cấp sơ thẩm tuyên là nặng nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hoặc được hưởng án treo, hoặc chuyển sang hình phạt tiền.

Tại tòa hôm nay, các bị cáo này giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, VKS ghi nhận việc cựu Chủ tịch An Giang và Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 không kháng cáo nhưng vẫn khắc phục thêm hậu quả vụ án là "thể hiện sự ăn năn hối hận" nên đề nghị tòa giảm nhẹ từ một năm đến một năm 6 tháng tù.

Một số bị cáo khác được VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt 6-18 tháng tù, còn lại đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm vì không có tình tiết giảm nhẹ mới.

Bị cáo Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68. Ảnh: Quỳnh Trần

Bản án xác định, năm 2021, UBND tỉnh An Giang cấp phép cho Trung Hậu 68 được khảo sát, thăm dò, đến cuối năm thì được khai thác tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân. Theo giấy phép, Công ty Trung Hậu 68 được khai thác 300.000 m3 trong thời gian một năm.

Khi khai thác cát tại mỏ từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2023, Công ty Trung Hậu 68 nhiều lần đề nghị được nâng "công suất". Dù doanh nghiệp này không đủ điều kiện nhưng Chủ tịch tỉnh vẫn chỉ đạo cấp dưới 7 lần quyết định điều chỉnh, bổ sung giấy phép tổng trữ lượng cát được phép khai thác lên 1,5 triệu m3 - gấp đôi thời gian khai thác. Số lượng cát khai thác chỉ được phép cung cấp cho 4 công trình gồm: cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; đường kênh Long Điền A - B và đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam.

Lợi dụng việc được cấp phép khai thác cát, Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy, Lê Trọng Hải, Võ Truyền Thống (các phó tổng giám đốc) và Nguyễn Tấn Lịnh (Giám đốc điều hành Công ty Trung Hậu) tổ chức khai thác tổng cộng hơn 5 triệu m3. Trong đó, khối lượng cát cung cấp vào công trình theo giấy phép là hơn 1,3 triệu m3, khai thác cát trái phép, bán cho khách lẻ ngoài 3,7 triệu m3, thu lời 294 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Lê Quang Bình còn bán vị trí khai thác cát trong khu mỏ của Trung Hậu 68 cho các doanh nghiệp khác để họ khai thác, bán lẻ cho khách.

Nhà chức trách xác định, việc ông Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo cấp dưới giúp đỡ đã tạo điều kiện cho Trung Hậu 68 khai thác trái phép 3,7 triệu m3 cát, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 294 tỷ đồng.

