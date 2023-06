Cựu chủ tịch thị trấn Cẩm Giàng bảo kê đấu giá đất

Hải DươngÔng Nguyễn Ngọc Đường, cựu Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng, bị phạt 40 tháng tù vì bao che cho việc gây rối, cản trở người hồ sơ đấu giá đất.

TAND huyện Cẩm Giàng ngày 20/6 xác định ông Đường, 52 tuổi, phạm tội Gây rối trật tự công cộng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, hơn 30 người bị phạt từ 18 tháng tù treo đến 54 tháng tù về các tội Gây rối trật tự công cộng, Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cáo trạng, dự án khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ, khu Văn Chỉ - bể bơi thị trấn Cẩm Giang bán hồ sơ đấu giá đất từ 16/9/2022 đến 29/9/2022. Với mục đích mua toàn bộ đất dự án, đầu tháng 9/2022, ông Phạm Văn Thủy xin ý kiến chủ tịch huyện Đường về việc cho một số người ra hội trường UBND thị trấn Cẩm Giàng (nơi bán hồ sơ đấu giá) đưa thông tin gian dối về đất dự án và cản trở người dân mua hồ sơ đấu giá.

Được đồng ý, từ 15/9/2022 đến 25/9/2022, ông Thủy thực hiện việc này. Ngày 25/9/2022, ông Thủy còn được ông Đường còn cho phép mua tiểu sành để tại hành lang bộ phận một cửa, hội trường, khu vực cổng công trường nhằm hù dọa người dân.

Ngày 27/9/2022, ông Thuỷ lại xin ý kiến ông Đường về việc cho xe tải, máy xúc ra dừng đỗ, chắn ngang các đoạn đường dẫn đến UBND thị trấn Cẩm Giàng để cản trở ôtô của người dân ở nơi khác đến mua hồ sơ. Khoảng 11h ngày 28/7/2022, do người dân bức xúc, ông Đường mới gọi điện bảo ông Thủy cho xe tải về.

Ông Đường (áo xanh đứng giữa, hàng đầu) tại phiên tòa. Ảnh: Lê Tân

Khi hành vi của nhóm ông Thủy bị Công an huyện Cầm Giàng phát hiện, ông Đường soạn thảo báo cáo thay mặt UBND thị trấn Cẩm Giang gửi UBND huyện Cẩm Giàng và Công an huyện Cẩm Giàng khẳng định "không có việc người dân bị cản trở mua hồ sơ và không có việc mất an ninh trật tự tại địa điểm bán".

Ngày 15/12/2002, ông Đường ra đầu thú.

TAND huyện Cẩm Giàng nhận định, hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, làm cho hoạt động đấu giá đất dự án phải dừng lại, tạo ra dư luận xấu trong xã hội.

Lê Tân