Cựu chủ tịch Sen Tài Thu bị cáo buộc gian dối để huy động hơn 1.700 tỷ đồng

Hà NộiCựu chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa cùng đồng phạm bị cáo buộc đã huy động 1.726 tỷ đồng của nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt 737 tỷ đồng.

Bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam cùng Nguyễn Thị Thùy Linh, cựu Phó tổng giám đốc; Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc và Nguyễn Thanh Tú, vừa bị VKSND thành phố Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng vụ án, Nguyễn Thị Ngọc Lan, lao động tự do, bị truy tố về hai tội là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

5 người sẽ bị xét xử ở TAND thành phố Hà Nội.

Bà Phạm Thị Hòa. Ảnh: Sen Tài Thu

Theo cáo trạng, khoảng 10/2020 đến 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, bà Hòa cùng Linh, Hương đã bàn nâng khống vốn điều lệ Tập đoàn Sen Tài Thu. Mục đích để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của bà Hòa.

Các bị can thuê cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa tài liệu sai sự thật về chiến lược kinh doanh của công ty để họ tư vấn, giới thiệu. Nhóm sale quảng cáo Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, mở nhiều chi nhánh và thu lợi nhuận cao. Ai đầu tư, gửi vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, lãi suất cao.

Linh và Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%. Mức lãi tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn.

Nhà chức trách cáo buộc, trên thực tế, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông. Bằng thủ đoạn trên, từ 10/2020 đến 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số hơn 1.726 tỷ đồng qua dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của bà Hòa tại doanh nghiệp này.

Sau khi nhận tiền, bà Hòa và cấp dưới đã dùng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỷ đồng còn lại, bà Hòa cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt.

Hiện 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tổng hơn 971 tỷ đồng. Trong số này, họ được các bị can trả hơn 213 tỷ đồng.

VKS cáo buộc bà Hòa, Linh, Hương phải có trách nhiệm nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính để cùng khắc phục hoàn trả tiền cho 266 bị hại với hơn 757 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bà Hòa khai tin tưởng vào đề xuất của Hương và Linh. Bà sau đó trực tiếp ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của mình tại doanh nghiệp để huy động vốn. Mục đích là có tiền để trang trải các khoản nợ cá nhân, chi phí doanh nghiệp, từ đó dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, cựu tổng giám đốc Sen Tài Thu. Ảnh: Sen Tài Thu

Ngoài hành vi lừa đảo, VKS xác định bị can Lan và Tú không có chức năng, nhiệm vụ, không có khả năng "chạy án". Tuy nhiên, hai người này đã đưa thông tin gian dối, giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao để có thể giúp bà Hương không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội.

Lan và Tú sau đó đã nhận 26 tỷ đồng của bà Hương. Sau khi nhận tiền chạy án, Lan và Hương đưa một tỷ đồng cho một luật sư một tỷ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương.

25 tỷ đồng còn lại, Lan bị cáo chiếm đoạt và dùng để mua căn hộ chung cư giá 9,5 tỷ đồng và gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền do phạm tội mà có.

Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, tiền thân là Công ty cổ phần Sengroup Wellness Việt Nam, do Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp giấy phép đăng ký kinh doanh từ tháng 12/2018, thay đổi lần thứ 4 ngày 15/3/2021. Công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực trong đó có ngành nghề tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe, đăng ký vốn điều lệ 31,9 tỷ đồng. Công ty đăng ký nhiều ngành nghề hoạt động kinh doanh, chủ yếu là trên lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, sau khi thành lập thì công ty chưa hoạt động hiệu quả, chưa có doanh thu, vì mục đích lập ra để quản lý tập trung các công ty trong hệ sinh thái của Sen.

Phạm Dự