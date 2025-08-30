Cựu chủ tịch quốc hội Ukraine bị bắn chết giữa phố

Nghi phạm bắn nhiều phát vào cựu chủ tịch quốc hội Ukraine Andriy Parubiy trên đường phố Lviv, khiến ông thiệt mạng tại chỗ.

"Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko và Tổng công tố Ruslan Kravchenko vừa báo cáo về một vụ giết người kinh hoàng ở Lviv. Ông Andriy Parubiy đã bị sát hại", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên X hôm nay. Ông Parubiy là chủ tịch quốc hội Ukraine từ năm 2016 đến 2019.

Cảnh sát cho biết sự việc xảy ra ở quận Sykhivskyi, Lviv và họ nhận tin báo vào khoảng trưa 30/8. Ông Parubiy bị thủ phạm bắn 5 phát và chết tại chỗ.

Giới chức Lviv đã mở cuộc điều tra để xác định danh tính thủ phạm và động cơ gây án.

Ông Andriy Parubiy phát biểu tại quốc hội Ukraine tháng 5/2019. Ảnh: AFP

Parubiy đóng vai trò nổi bật trong chính biến Maidan năm 2014. Ông là chỉ huy "lực lượng tự vệ Maidan", chuyên bảo vệ người biểu tình ở trung tâm Kiev trước binh sĩ Ukraine, khi đó dưới quyền tổng thống Viktor Yanukovych

Sau khi ông Yanukovych bị lật đổ, Parubiy được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia dưới thời ông Petro Poroshenko, tiếp đó là phó chủ tịch quốc hội và chủ tịch quốc hội Ukraine.

Kể từ năm 2019, ông Parubii là thành viên của đảng Đoàn kết châu Âu do ông Poroshenko thành lập.

Vị trí thành phố Lviv, Ukraine. Đồ họa: RYV

Như Tâm (Theo Reuters, Kyiv Independent)