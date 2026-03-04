Cựu chủ tịch phường, cán bộ quận nhận tiền 6 vụ xây nhà trái phép

Hà NộiĐặng Thanh Tùng, cựu Chủ tịch phường Thanh Trì và Bùi Thanh Nhã, cựu Đội trưởng quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, bị cáo buộc nhận hối lộ, làm ngơ 6 nhà xây không phép.

Ngày 4/3, ông Đặng Thanh Tùng, cựu Chủ tịch phường Thanh Trì và cấp phó Nguyễn Vũ Diêm; Bùi Thanh Nhã, cựu Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai và đội phó Lê Thanh Thủy cùng 2 cựu chuyên viên Trần Văn Quân, Vũ Cát Sự, bị TAND Hà Nội xét xử về tội Nhận hối lộ.

6 cựu cán bộ trên bị cáo buộc từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, đã lợi dụng vị trí công tác nhận hối lộ của 6 hộ dân để không xử lý việc xây dựng công trình trái phép hoặc không phép trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội (nay là phường Thanh Trì).

Tổng số tiền nhận hối lộ 920 triệu đồng, được phân bổ: ông Tùng 25-30%; ông Diêm 15-20%; ông Nhã 20%; Thủy, Sự và Quân cùng 10%.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX thông báo 2 luật sư của bị cáo Diêm vắng mặt, có đơn xin hoãn xét xử do trùng lịch làm việc. Cách đây 2 ngày, bị cáo Thủy có đơn thay đổi luật sư bào chữa. Luật sư mới đề xuất lùi ngày xét xử để có thêm thời gian sao chụp hồ sơ, nghiên cứu vụ án.

Ngoài ra, tất cả người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (các hộ dân có công trình xây trái phép) đều không tới tòa. Theo đề nghị của một số bị cáo và đại diện VKS, tòa hoãn xét xử song chưa thông báo ngày mở lại.

Từ trái qua, các bị cáo Sự, Quân, Diêm, Tùng, Nhã, Thủy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Bích

Nhận 320 triệu đồng để cho xây nhà 5 tầng

Trong vụ việc đầu tiên diễn ra tháng 8/2024, VKS xác định bà Chung - chủ căn nhà 3 tầng 1 tum ở phố Thanh Đàm, đã đến trụ sở phường Thanh Trì gặp chủ tịch Tùng và phó chủ tịch Diêm để xin xây lên 5 tầng. Bà được bị cáo Diêm "báo giá" 100 triệu đồng và lập tức chuyển cho phó chủ tịch phường tại phòng làm việc, sau đó vài ngày biếu thêm 20 triệu.

Tháng 12 cùng năm, sau kiểm tra, căn nhà của bà cùng 2 hộ liền kề vẫn bị phường xác định vi phạm trật tự xây dựng, yêu cầu dừng thi công. Bà Chung ứng 100 triệu đồng, rủ 2 hàng xóm lên phường biếu thêm cho phó chủ tịch Diêm, dùng tiền mặt.

Tháng 1/2025, bà Chung tiếp tục tìm tận nhà ông Nhã, khi đó là Đội trưởng quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, để đưa 100 triệu.

Cảnh sát làm việc tại khu nhà xây vượt tầng. Ảnh: Ngọc Bích

Ngoài ra, 5 vụ việc nhận hối lộ khác, tổng 600 triệu đồng của các hộ dân trên địa bàn phường này cũng được xác định trong cùng khoảng thời gian. Các hộ dân muốn xây thêm 1-2 tầng nhà, cải tạo sửa chữa mà không cần giấy phép, làm đua ban công, làm tum kỹ thuật thang bộ, thang máy...

Họ chủ động đến gặp chủ tịch Tùng, phó chủ tịch Diêm hoặc Quân, chuyên viên quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai để được "tháo gỡ", hoặc đã xây xong, bị phát hiện vi phạm rồi đến xin.

Mức giá do các cựu cán bộ này tự đề xuất, hướng dẫn. Tiền các hộ dân đưa sau đó đều được "tập kết" ở tủ cơ quan của chuyên viên Quân; một số đã chia, một số vẫn để đó chưa kịp chia.

Khi bị bắt, vào tháng 3/2025, trong tủ của Quân đang có 490 triệu đồng, đều là tiền từ nguồn gốc nêu trên. Số tiền đã được báo cáo ông Tùng, Diêm, hiện đã nộp lại cơ quan điều tra.

Cựu chủ tịch phường Đặng Thanh Tùng thừa nhận chỉ đạo Quân: các công trình không được cấp phép vẫn tạo điều kiện cho người dân xây dựng để nhận tiền cảm ơn. Tùng giao cho Quân quản lý số tiền này để chủ động chia cho các cá nhân có liên quan.

Trước phiên tòa, gia đình các bị cáo đã nộp lại hơn 1,2 tỷ đồng.

6 chủ nhà có sai phạm trong xây dựng, cơ quan điều tra cho rằng chủ động khai báo, có đơn tố giác tội phạm, đã nhận thức được vi phạm, tự phá dỡ công trình không phép nên không xử lý hình sự về hành vi Đưa hối lộ.

Hải Thư