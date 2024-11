Cựu chủ tịch NXB Giáo dục nhận tiền để 'nâng đỡ' doanh nghiệp trúng thầu

Cựu chủ tịch HĐTV NXB Giáo dục Nguyễn Đức Thái bị cáo buộc nhận hối lộ theo năm, tổng 24,9 tỷ đồng, để nâng đỡ cho doanh nghiệp trúng thầu cung cấp giấy in sách giáo khoa.

Ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục) bị VKSND Tối cao truy tố về tội Nhận hối lộ, ngày 31/10.

Hai người bị truy tố Đưa hối lộ là Giám đốc Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát và Công ty Phùng Vĩnh Hưng.

Cùng vụ án, 5 người khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Hoàng Lê Bách và Lê Hoàng Hải, đều là Phó tổng giám đốc NXB Giáo dục; Phạm Gia Thạch, thành viên HĐTV NXB Giáo dục; Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên Trưởng ban Kế hoạch Marketing NXB Giáo dục và Đinh Quốc Khánh, Phó phòng In, phát hành của NXB Giáo dục Hà Nội.

Theo cáo trạng, mua giấy in sách giáo dục là hoạt động thường xuyên của NXB Giáo dục, sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh. Trước năm 2017, NXB Giáo dục đều áp dụng hình thức "chào giá". NXB Giáo dục không thuộc trường hợp bắt buộc thực hiện theo các hình thức của Luật Đấu thầu nên có thể tự ban hành quy định riêng về hoạt động mua sắm, áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp.

Từ tháng 3/2017, ông Thái được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐTV kiêm đại diện pháp luật của NXB Giáo dục, có quyền quyết định trong việc mua sắm giấy in phục vụ in sách giáo dục. Trên cương vị này, ông bị cáo buộc đã chỉ đạo lựa chọn mua giấy in theo phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực.

Ông Nguyễn Đức Thái khi đương chức. Ảnh: NXB Giáo dục VN

Năm 2017, Phùng Vĩnh Hưng được ông Thái "mở đường" cho trúng thầu và thực hiện hợp đồng cung cấp giấy in sách giáo khoa, sách bài tập phục vụ năm học 2018-2019 với NXB Giáo dục cùng các đơn vị thành viên. Ngày 14/12/2017, Giám đốc Phùng Vĩnh Hưng mang 3 tỷ đồng tiền mặt đến phòng làm việc riêng ở trụ sở NXB Giáo dục để cảm ơn ông Thái.

VKS cho rằng, tiền hối lộ được chuẩn bị từ quỹ cá nhân, gồm 6 cọc, mỗi cọc 10 thếp, mỗi thếp 50 triệu đồng, đựng trong túi xách giấy 2 quai buộc lại và lồng thêm một túi giấy cùng loại bên ngoài. Tại phòng làm việc của ông Thái, túi tiền ở cạnh bàn uống nước sau đó ông Thái cất tiền tại két sắt trong phòng làm việc.

Được sự hậu thuẫn của người đứng đầu Nhà xuất bản, từ năm 2018 đến 2021, nhóm công ty Phùng Vĩnh Hưng đã tham gia và trúng 10 gói thầu, tổng trị giá gần 1.600 tỷ đồng. Mỗi lần trúng thầu xong, doanh nghiệp đều đến phòng làm việc của ông Thái đưa tiền cảm ơn.

Cáo trạng xác định, trong 6 năm, từ 2017 đến 2022, ông Thái đã nhận hối lộ của Chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng tổng cộng 20 tỷ đồng để tạo điều kiện cho trúng 13 gói thầu trị giá hơn 2.100 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Thái còn bị cáo buộc nhận 4,9 tỷ đồng của Giám đốc Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát. Sau khi giữ cương vị đứng đầu NXB Giáo dục, ông Thái là người đồng ý cho Minh Cường Phát được đưa vào danh sách ngắn và trúng gói thầu số 6.

Minh Cường Phát sau đó được ông Thái "gật đầu" cho tiếp tục tham gia cung cấp giấy bìa Couché (gói thầu số 7). Ông Thái còn chỉ đạo cấp dưới hợp thức các thủ tục đấu thầu để Minh Cường Phát trúng thầu.

Các bị can Thái, Thủy, Khánh (từ trái qua phải) lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Từ năm 2018 đến 2020, Công ty Minh Cường Phát còn được ông Thái "bật đèn xanh" nên tham gia và trúng 3 gói thầu mua sắm, tổng 155 tỷ đồng. Sau mỗi lần doanh nghiệp trúng thầu đều đến đưa tiền cảm ơn ông Thái.

Như vậy, từ năm 2017 đến 2020, ông Thái đã nhận 4,9 tỷ đồng để tạo điều kiện cho Minh Cường Phát trúng 5 gói thầu, mua sắm tổng trị giá 209 tỷ đồng. "Tổng số tiền nhận hối lộ trong vụ án của ông Thái là 24,9 tỷ đồng", cáo trạng xác định.

Ông Thái khai, những lần nhận tiền thường diễn ra giữa hai bên đưa - nhận, nên không có ai chứng kiến. Nhận tiền xong, ông đều cất tiền vào két sắt sau bàn làm việc và sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Phạm Dự