Cựu chủ tịch ngân hàng Nguyễn Thế Bình bị truy nã

Ngày 19/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời truy nã ông Nguyễn Thế Bình (71 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Agribank) để điều tra về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

C03 yêu cầu ông Bình ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. "Bất kỳ người nào nếu phát hiện bị can Bình cũng có quyền bắt, giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất", lệnh truy nã nêu.

Hiện, C03 chưa công bố cụ thể hành vi sai phạm của ông Bình, song cho biết vụ án liên quan ông này đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố hồi đầu năm 2024. Đến nay, ông Bình đã bỏ trốn.

Ông Nguyễn Thế Bình trong lần được triệu tập đến tòa năm 2015. Ảnh: Hải Duyên

Ông Nguyễn Thế Bình liên quan thế nào đến đại án ngân hàng

Ông Bình bắt đầu sự nghiệp lãnh đạo tại Agribank khi được giao quyền Tổng giám đốc từ tháng 2/2007, sau đó chính thức giữ cương vị này trong cùng năm. Từ tháng 6/2009 đến tháng 7/2011 ông là Chủ tịch HĐQT ngân hàng này.

Trong thời gian ông này làm Tổng giám đốc Agribank cũng là giai đoạn diễn ra những khoản cho vay sai phạm tại Chi nhánh 6 - sau này được xác định gây thất thoát hơn 966 tỷ đồng, trở thành một trong 8 đại án thuộc diện Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Chủ mưu vụ án là đại gia bất động sản Dương Thanh Cường - Tổng giám đốc và Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát.

Năm 2015, TAND TP HCM khi xét xử vụ án đã triệu tập ông Nguyễn Thế Bình đến tòa để làm rõ các sai phạm trong việc phê duyệt cho Dương Thanh Cường vay 628 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Dương Thanh Cường thành lập nhiều công ty, sau đó thuê người làm giám đốc để sử dụng những pháp nhân này đi vay ngân hàng. Ông này đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ vay 170 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 6 để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và chung cư cao tầng tại số 10 Âu Cơ cùng với Công ty Dệt kim Đông Phương do Lê Thành Công làm giám đốc. Tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời của dự án này.

Thanh Cường sau đó tiếp tục chỉ đạo Lê Thanh Tuấn (nguyên phó giám đốc Công ty Thanh Phát) thế chấp 3 quyền sử dụng đất tại quận 12, quận 8 và 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bình Chánh để vay 628 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 6, nhằm thực hiện dự án Khu biệt thự vườn Thanh Phát tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Sau khi thế chấp cho Agribank vay tiền, Thanh Cường mượn lại giấy chứng nhận tài sản để hoàn thiện thủ tục. Tuy nhiên, ông ta không trả lại mà mang sang ngân hàng khác thế chấp vay hàng trăm tỷ đồng. Cường sau đó dùng 13 tài sản khác bù cho Agribank để thay thế cho 23 bất động sản đã lấy ra.

Dù biết các dự án của Thanh Cường chưa được cấp phép, tài sản thế chấp không đủ điều kiện bảo đảm, nhưng ông Hồ Đăng Trung (Giám đốc Agribank Chi nhánh 6) và nhiều cấp dưới đã bỏ qua các quy định, cho vay gần 800 tỷ đồng để cho Cường chiếm đoạt.

Tính đến thời điểm TAND TP HCM xét xử vụ án, tổng thiệt hại của Agribank là 966 tỷ đồng.

Trả lời HĐXX khi đó, ông Bình cho biết, năm 2007, sau khi nhận được tờ trình của Giám đốc Agribank Chi nhánh 6 về việc nâng quyền phán quyết cho vay để giải ngân cho công ty của Dương Thanh Cường, ông đã trình lên HĐQT của ngân hàng.

Là người ký duyệt quyết định nâng quyền phán quyết, nhưng ông Bình cho rằng, trách nhiệm trong việc để xảy ra thất thoát tại Agribank Chi nhánh 6 là do Giám đốc chi nhánh, bởi đây là người "có quyết định cuối cùng sau khi nghiên cứu và thẩm định hồ sơ".

Tháng 5/2016, tòa phúc thẩm đã tuyên phạt Dương Thanh Cường tù chung thân về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ông Hồ Đăng Trung lĩnh 20 năm tù; ông Hồ Văn Long, nguyên trưởng phòng tín dụng, nhận 19 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, ông Lê Thành Công, nguyên tổng giám đốc Công ty dệt kim Đông Phương, bị tuyên 25 năm tù về các tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ...

