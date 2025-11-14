Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha bị chú ruột ném trứng khi ra mắt sách

Luis Manuel Rubiales Bejar, cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF), bị chính chú ruột phỉ báng và ném trứng vào người khi ra mắt sách hôm 13/11.

Sự việc diễn ra lúc Luis Rubiales đang phát biểu về cuốn sách mới ra mắt mang tên Matar a Rubiales (Giết Rubiales) tại phòng truyền thông Eventize ở Madrid. Một khán giả, về sau được xác định là chú ruột của Rubiales, mang tên Luis Ruben Rubiales, bắt đầu ném trứng lên sân khấu.

Chú ruột ném trứng vào Rubiales Rubiales bị chú ruột ném trứng ngày 13/11.

Theo nguồn tin cảnh sát, người này xông vào sự kiện, gào lên "đồ vô liêm sỉ" và ném hai quả trứng. Nhưng cựu chủ tịch RFEF đều kịp tránh. Kẻ tấn công lập tức bị khống chế và bị đuổi khỏi phòng, nơi sự kiện tiếp tục diễn ra mà không gặp thêm sự cố nào. Sau đó, ông chú Rubiales bị cảnh sát bắt giữ bên ngoài địa điểm vì tội phá hoại.

Ngay khi bị ném trứng, Rubiales né rồi lao về phía kẻ tấn công, nhưng bị những người tham dự ngăn lại. "Tôi chỉ phản xạ tự vệ. Tôi không biết ông ta có vũ khí gì không. Nhưng trong phòng đang có một phụ nữ mang thai và hai đứa trẻ nhỏ. Tôi nghĩ đến bọn trẻ. Lúc đó, tôi đã rất sợ. Ông ta là bạn tôi, chúng tôi đã lớn lên cùng nhau", cựu Chủ tịch RFEF giải thích.

Luis Rubiales từng giữ chức chủ tịch Hiệp hội Cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) giai đoạn 2010-2017. Ông ra tranh cử, rồi được bầu làm chủ tịch RFEF từ 2018.

Tháng 8/2023, sau khi tuyển nữ Tây Ban Nha vô địch World Cup, ngay trong lễ trao giải, Luis Rubiales hôn nữ tiền vệ Jenni Hermoso mà không được sự đồng ý. Vụ việc trở thành một bê bối đáng chú ý của bóng đá Tây Ban Nha, khiến ông phải từ chức. Tháng 2/2025, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha kết tội Luis Rubiales tấn công tình dục, phạt 11.400 USD, cấm ông tiếp cận trong bán kính 200 mét, và cấm liên lạc với Hermoso trong một năm. Phán quyết cũng yêu cầu Luis Rubiales bồi thường những thiệt hại về tinh thần và một nửa chi phí pháp lý của Hermoso.

Hermoso bị cưỡng hôn Rubiales hôn môi Hermoso trong lễ trao giải World Cup nữ 2023.

Trong lễ ra mắt sách hôm 13/11, Luis Rubiales đã trình bày lại các sự kiện dẫn đến việc ông từ chức chủ tịch RFEF cũng như bản án nói trên dưới góc nhìn của bản thân. Ông biện minh rằng "các chính sách phát triển bóng đá nữ" đã đưa ông lên đỉnh cao thể thao thế giới, và ám chỉ chính phủ Tây Ban Nha, chủ tịch FIFA Gianni Infantino, chủ tịch La Liga Javier Tebas cùng dư luận thế giới đã khiến vụ việc giữa ông với Hermoso bị thổi phồng. Luis Rubiales còn gọi đó là một âm mưu chống lại ông, với những lời dối trá bịa đặt.

Juan Rubiales, một người chú khác của cựu chủ tịch RFEF và cựu chánh văn phòng chủ tịch dưới thời Luis Rubiales, từng kiện cháu trai vào tháng 5/2022 vì hành vi quấy rối và đe dọa, đồng thời tự nguyện ra làm chứng. Ông khai rằng Luis Rubiales từng dùng thẻ tín dụng của RFEF để chi trả một bữa tiệc có nhiều phụ nữ được gọi tới tại nhà riêng.

Sự cố vừa qua với một người chú khác của Luis Rubiales hé lộ mối quan hệ gia đình đổ vỡ của cựu lãnh đạo cao nhất bóng đá Tây Ban Nha.

Hoàng Thông tổng hợp