Cựu chủ tịch Harvard bị điều tra vì quan hệ với Epstein

Đại học Harvard thông báo mở cuộc điều tra về mối quan hệ giữa cựu chủ tịch Larry Summers với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

"Chúng tôi đang xem xét thông tin liên quan đến các cá nhân tại Harvard xuất hiện trong tài liệu mới công bố về Jeffrey Epstein, để từ đó đánh giá sẽ thực hiện hành động nào tiếp theo", phát ngôn viên Đại học Harvard Jonathan Swain cho biết hôm 18/11.

Ngoài cựu chủ tịch Larry Summers, cuộc điều tra của Đại học Harvard cũng tìm hiểu về những nhân sự khác được nhắc tên trong tài liệu về Epstein, trong đó vợ của ông Summers. Đại học Harvard trước đó cũng công bố thông tin về mối quan hệ với Epstein, cho thấy tỷ phú này đã quyên góp cho trường khoảng 9 triệu USD trong giai đoạn 1998-2008.

Thông tin được đưa ra sau khi Larry Summer, cựu chủ tịch Đại học Harvard và cũng là bộ trưởng tài chính Mỹ dưới chính quyền cựu tổng thống Bill Clinton, bày tỏ "vô cùng xấu hổ" về mối quan hệ với Epstein và sẽ dừng mọi hoạt động trước công chúng. Tuy nhiên, ông cho biết vẫn tiếp tục giảng dạy tại Đại học Harvard.

Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI sau đó ra tuyên bố rằng Larry Summers đã từ chức khỏi hội đồng quản trị, bày tỏ tôn trọng quyết định của ông.

Cựu chủ tịch Harvard Larry Summers tại Washington hồi tháng 4/2024. Ảnh: AFP

Ủy ban Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ lãnh đạo tuần trước công bố loạt email của tỷ phú ấu dâm Epstein, trong đó xuất hiện nhiều thư trao đổi giữa ông này với Larry Summers. Hai người trao đổi thư từ cá nhân nhiều năm, trong đó ông Summers đưa ra những bình luận phân biệt giới tính và nhờ ông Epstein tư vấn tình cảm.

Loạt email của Epstein được phe Dân chủ công bố cũng xuất hiện nhiều thông tin liên quan Tổng thống Donald Trump. Ông chỉ trích động thái này nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi việc chính phủ Mỹ trải qua đợt đóng cửa kỷ lục.

Quốc hội Mỹ hôm 18/11 thông qua Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, đề nghị Bộ Tư pháp công bố tất cả hồ sơ về cuộc điều tra tỷ phú ấu dâm và đồng phạm Ghislaine Maxwell, bao gồm nhật ký bay, danh sách cá nhân và tổ chức dính líu, cùng mọi tài liệu về những dữ liệu bị tiêu hủy, thất lạc hay chỉnh sửa.

Ngọc Ánh (Theo Guardian, NY Post, Yahoo News)