Cựu chủ tịch Eximbank làm sếp Chứng khoán Bảo Minh

Cựu chủ tịch Eximbank Lương Thị Cẩm Tú làm chủ tịch công ty chứng khoán Bảo Minh từ ngày 10/1.

Công ty chứng khoán Bảo Minh (BMSC) vừa thông qua việc bầu bà Lương Thị Cẩm Tú làm chủ tịch từ ngày 10/1, thay cho ông Thiều Hữu Chung. Ông Chung sẽ giữ cương vị phó chủ tịch tại doanh nghiệp này.

Bà Lương Thị Cẩm Tú sinh năm 1980, là cử nhân ngành quản trị kinh doanh năm 2002, sau đó lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Griggs (Mỹ), có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Bà Tú từng làm lãnh đạo tại Sacombank, NamABank và mới nhất là Eximbank.

Tại Eximbank, bà Tú được sự ủng hộ của một số cổ đông cá nhân và Chứng khoán Bảo Minh khi bầu cử vào dàn hội đồng quản trị nhà băng. Bà làm chủ tịch ngân hàng giai đoạn đầu 2022 đến giữa tháng 6/2023. Sau đó, bà giữ vị trí phó chủ tịch Eximbank đến cuối 2024, trước khi nhà băng này có sự xuất hiện của nhóm cổ đông lớn và thay đổi trụ sở từ TP HCM ra Hà Nội.

Về Chứng khoán Bảo Minh, doanh nghiệp này tại đại hội bất thường mới đây thông qua việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Kế hoạch này cũng từng được nhắc đến và thông qua tại đại hội thường niên năm 2025, theo đó, công ty đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và làm việc với các cơ quan.

Quỳnh Trang