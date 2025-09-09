Cựu chủ tịch Đồng Nai bị đình chỉ tư cách đại biểu HĐND

HĐND tỉnh Đồng Nai đình chỉ tư cách đại biểu HĐND đối với ông Cao Tiến Dũng, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai sau khi ông bị cơ quan chức năng khởi tố.

HĐND tỉnh Đồng Nai quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Cao Tiến Dũng từ ngày 8/9.

Động thái được tỉnh này đưa ra sau khi ông Dũng bị xác định có sai phạm trong một dự án trên địa bàn tỉnh trong thời gian công tác. Ngày 1/8, Viện trưởng VKSND phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với ông Dũng. Vụ án hiện vẫn chưa được các cơ quan chức năng thông tin chi tiết.

Ông Cao Tiến Dũng thời điểm còn làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Ông Cao Tiến Dũng, 53 tuổi, từng kinh qua các chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ cũ, Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư cũ, Bí thư Huyện ủy Long Thành cũ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (8/2019 đến 8/2023).

Sau khi bị kỷ luật Cảnh cáo năm 2023, ông Dũng thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chuyển qua làm Trưởng ban Tuyên giáo Dân vận tỉnh ủy Đồng Nai. Từ ngày 1/7 khi sáp nhập hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước, ông Dũng không được bổ nhiệm chức vụ nào.

