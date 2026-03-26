Cựu chủ tịch Cuba Raul Castro tham gia đàm phán với Mỹ

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết cựu lãnh đạo Raul Castro đang tham gia đàm phán với Mỹ và các cuộc thảo luận này mới ở giai đoạn đầu.

"Quá trình đối thoại để mang lại thỏa thuận là một hành trình dài", Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel nói trong cuộc phỏng vấn với Canal RED ngày 25/3, đề cập đến việc đàm phán với Mỹ. "Ông Raul Castro là một trong những người đã tham gia chỉ đạo, định hướng về tiến trình đàm phán".

Ông Diaz-Canel cho hay cựu chủ tịch Raul Castro, 94 tuổi, "vẫn là lãnh đạo lịch sử của cuộc cách mạng, dù không còn nắm giữ chức vụ" và vẫn là người có uy tín cao với nhân dân thông qua "sự công nhận lịch sử mà không ai có thể phủ nhận".

Chủ tịch Diaz-Canel nói thêm rằng ông và ông Raul Castro đã phối hợp với các cơ quan khác của đảng Cộng sản Cuba, chính phủ và nhà nước trong quá trình đàm phán với Mỹ.

"Trước hết, chúng ta phải xây dựng một kênh đối thoại. Sau đó, chúng ta phải xây dựng các chương trình nghị sự chung về lợi ích cho các bên", ông nói, thêm rằng tiến trình đàm phán này mới ở giai đoạn đầu.

Ông Raul Castro, em trai cố chủ tịch Fidel Castro, đã dẫn dắt các cuộc đàm phán lịch sử của Cuba với chính quyền cựu tổng thống Mỹ Barack Obama vào năm 2014, dẫn đến việc mở lại các đại sứ quán và thiết lập lại quan hệ ngoại giao hai nước.

Năm 2018, ông thôi chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, người kế nhiệm là ông Diaz-Canel. Năm 2021, ông từ chức Bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Cuba để chuyển giao quyền lực cho ông Diaz-Canel.

Chủ tịch Diaz-Canel trước đó tuyên bố giới chức nước này và phía Mỹ đã thảo luận để giải quyết các khác biệt theo hướng đối thoại. Ông Miguel cho biết thêm các cuộc trao đổi, được "yếu tố quốc tế thúc đẩy", cũng nhằm tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác để đảm bảo an ninh, hòa bình cho cả hai quốc gia và khu vực.

Quan hệ giữa Cuba và Mỹ trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Washington trong ba tháng qua đã chặn gần như toàn bộ các chuyến hàng dầu mỏ tới quốc đảo vùng Caribe, gây thiếu hụt nhiên liệu, ảnh hưởng tới giao thông và đe dọa an ninh năng lượng Cuba. Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nếu nhu cầu năng lượng của Cuba không được đảm bảo.

Ngọc Ánh (Theo ABC, AP, Canal RED)