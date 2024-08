Cựu chủ tịch COMA bị xét xử trong vụ chuyển nhượng chung cư VP6 Linh Đàm

Hà NộiBa cán bộ thuộc Tổng công ty cơ khí xây dựng COMA được giao đất xây dự án VP6 Linh Đàm, không đủ tiền nhưng không báo cáo thành phố mà nhượng cho doanh nghiệp tư nhân.

Ngày 9/8, sau hai lần hoãn xét xử, TAND Hà Nội xét xử vụ án liên quan dự án chung cư VP6 Linh Đàm do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên xây dựng của ông Lê Thanh Thản.

Bị cáo Lê Văn Khương, 69 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty cơ khí xây dựng (COMA), bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Lê Huy Lân, 62 tuổi, cựu tổng giám đốc COMA 18 và Nguyễn Xuân Phong, 56 tuổi, cựu phó tổng giám đốc, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo triệu tập của tòa, đại diện thanh tra thành phố Hà Nội, chi cục thuế quận Hoàng Mai và đại diện COMA có mặt.

Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội và đại diện COMA 18 có đơn xin vắng mặt tất cả những ngày còn lại của phiên tòa.

Ông Lê Huy Lân (áo xanh), ông Lê Văn Khương (trái) và ông Nguyễn Xuân Phong tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Trong dự án Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, lô đất VP6 Linh Đàm, diện tích hơn 2.600 m2 là tòa nhà thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê. Sau nhiều năm, tháng 2/2010, chủ đầu tư chuyển giao lô đất cho COMA 18 thực hiện dự án VP6 Linh Đàm. Hợp đồng nêu "không được chuyển giao lô đất, chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất cho bên thứ ba nào khác trong thời gian thực hiện hợp đồng".

Theo cáo trạng, tháng 7/2013, do COMA 18 không thể hoàn thành được dự án VP6, Tổng giám đốc Lân xin ý kiến Tổng công ty COMA cho chuyển nhượng. Để thu hồi vốn, Chủ tịch COMA Lê Văn Khương và các thành viên trong Hội đồng thành viên chấp thuận COMA 18 được chuyển nhượng hoặc hợp tác kinh doanh.

COMA 18 ký hợp đồng, thỏa thuận Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên góp 95% vốn (12,3 tỷ đồng) song được hưởng 100% kết quả kinh doanh dự án VP6 Linh Đàm.

Tháng 4/2015, tòa nhà VP6 Linh Đàm đưa vào sử dụng.

Chung cư VP6 Linh Đàm nhìn ra hồ Linh Đàm, nằm sát đường vành đai 3 của Hà Nội. Ảnh: Phạm Chiểu

VKS cáo buộc theo Nghị định 71/2010 hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2005, nếu ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để đầu tư xây dựng nhà ở thì chủ đầu tư chỉ được chia cho phía góp vốn tối đa 20% số lượng nhà ở trong mỗi dự án. Song hợp đồng COMA18 ký lại để doanh nghiệp của ông Thản góp vốn 95% và hưởng 100% sản phẩm, là trái pháp luật.

"Bản chất của hợp đồng hợp tác kinh doanh bị can Lân ký với Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên là chuyển nhượng dự án", cáo trạng quy kết.

Ông Lê Thanh Thản khai không thỏa thuận với bị can Lân về việc COMA 18 nhận dự án VP6 Linh Đàm để chuyển nhượng. Ông không thúc đẩy hay tác động để COMA18 chuyển giao dự án mà việc ký hợp tác kinh doanh là do ông Lân chủ động liên hệ. Do đó, cơ quan tố tụng đánh giá không có cơ sở cáo buộc ông Thản đồng phạm với ông Lân.

Cư dân tòa nhà VP6 Linh Đàm năm 2019 căng băng rôn để nghị được cấp sổ hồng. Ảnh: Xuân Hoa

Theo quy hoạch được duyệt, tòa nhà VP6 Linh Đàm cao 25 tầng, 2 tầng kỹ thuật và 3 tầng hầm song đã xây thành 35 tầng, một tầng kỹ thuật, một tầng hầm, tổng cộng 37 tầng.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, từ tầng 2 đến tầng 9 của tòa nhà VP6 đã chuyển đổi mục đích sử dụng từ dịch vụ thương mại, văn phòng thành căn hộ. Còn các tầng từ 26 trở lên đều không nằm trong quy hoạch được phê duyệt, chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, xây dựng vượt tầng.

Hiện cư dân VP6 Linh Đàm vẫn chưa nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

