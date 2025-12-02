Cựu chủ tịch Bayern: 'Wirtz không có bóng để chơi ở Liverpool'

Theo Uli Hoeness, Chủ tịch Bayern Munich giai đoạn 2009-2019, Florian Wirtz đang gặp khó tại Liverpool vì không được trao đúng vai trò như lời hứa hẹn của HLV Arne Slot.

Hoeness cho rằng Liverpool có quá nhiều ngôi sao, dẫn đến tình trạng ai cũng muốn cầm bóng và tự mình xử lý, khiến Wirtz mờ nhạt trong mùa đầu tiên tại Anh.

"Họ chi hơn 500 triệu USD và có một mùa giải thảm họa", báo Anh Sportmail dẫn lời Hoeness ngày 1/12. "Liverpool có quá nhiều siêu sao. Tôi hay đùa rằng họ sắp phải chơi với 5 quả bóng vì ai cũng muốn giữ bóng. Tội nghiệp Wirtz, cậu ấy chẳng có bóng để chơi, vì Salah, Szoboszlai và những người khác chỉ muốn xử lý theo ý mình".

HLV Arne Slot và Florian Wirtz trong buổi tập của Liverpool đầu tháng 11. Ảnh: Shutterstock

Hè 2025, Wirtz nhận được sự quan tâm của cả Bayern và Liverpool. Tiền vệ người Đức chọn chuyển đến sân Anfield với tổng phí 170 triệu USD để thử thách bản thân tại Ngoại hạng Anh. Nhưng anh hoàn toàn mờ nhạt, thường bị kéo ra đá cánh trái và chưa ghi bàn hay kiến tạo lần nào ở giải. Anh chỉ có 521 lần chạm bóng từ đầu mùa - đứng thứ 9 trong đội hình Liverpool, và chưa bằng một nửa so với Virgil van Dijk hay Szoboszlai.

Hoeness tiết lộ Slot từng hứa xây dựng đội bóng xoay quanh Wirtz, trao áo số 10, nhưng thực tế hoàn toàn khác. "Cậu ấy nhận áo số 7 và rõ ràng Liverpool không chơi xoay quanh Wirtz", ông nói tiếp. "Ở Leverkusen, mọi đường bóng đều qua chân cậu ấy. Còn ở Liverpool, Wirtz chỉ có vài lần chạm bóng mỗi hiệp, và hễ mất bóng hai lần là bị chấm điểm tệ".

Không chỉ nhắm vào Liverpool, Hoeness còn bàn rộng sang vấn đề tài chính bóng đá châu Âu. Ông kêu gọi UEFA và FIFA phải siết thực thi Luật công bằng tài chính (FFP). "UEFA và FIFA rồi sẽ phải đảm bảo fair-play tài chính được áp dụng thực sự. Mọi thứ không thể tiếp tục như hiện tại. Quan trọng nhất là phải chấm dứt sự hỗn loạn đang diễn ra trên bình diện quốc tế", cựu chủ tịch Bayern nhấn mạnh.

Hoeness kể một câu chuyện cho thấy sự chênh lệch tài chính quá lớn so với các đội Ngoại hạng Anh. "Trước các trận Champions League, chúng tôi luôn ăn trưa với đại diện đội đối thủ. Khi Chelsea đến, tỷ phú Todd Boehly nói chuyện thoải mái về việc tiêu cả nửa tỷ, và tôi tự hỏi: 'Đó là lira hay euro?' Thật điên rồ, tiền đối với họ chẳng là gì cả", ông cho biết.

Hoeness tiết lộ thêm rằng Bayern đã cân nhắc nhưng quyết định không ký hợp đồng với Xavi Simons (chuyển đến Tottenham với 86 triệu USD), Bynoe-Gittens (Chelsea, 75 triệu USD) hay Benjamin Sesko (Man Utd, 99 triệu USD). "Chúng tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn khi không ký với bất kỳ ai trong số họ", ông nói.

Hồng Duy (theo Daily Mail, AS)