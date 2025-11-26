Cựu chủ tịch Bayern: 'Lẽ ra Barca phải đá hạng Hai'

Tây Ban NhaTheo Uli Hoeness, Chủ tịch Bayern Munich giai đoạn 2009-2019, bóng đá Tây Ban Nha quá dễ dãi khi để Barca vay mượn nhiều mà vẫn được đá La Liga.

"Ở bất kỳ quốc gia nào khác, Barca thậm chí sẽ bị loại khỏi giải vô địch quốc gia", Hoeness nói trong podcast OMR ngày 25/11. "Khi nợ 1,5 tỷ USD, bạn phải hoạt động như thế nào? Tôi thấy thật vô lý và khó hiểu khi họ vẫn chơi ở La Liga, giống như một phép màu vậy. Đó là mô hình CLB mà tôi sẽ không bao giờ tôn trọng".

Cựu chủ tịch Bayern nhấn mạnh rằng Barca đã chi tiêu vượt thu nhập trong nhiều năm mà không bị trừng phạt, và với ông, điều này làm méo mó giá trị thể thao, trái ngược hoàn toàn với con đường của Bayern và bóng đá Đức.

Hoeness (trái) ăn mừng chức vô địch Champions League 2019-2020 với Robert Lewandowski, tiền đạo sau đó chuyển sang Barca. Ảnh: AS

Barca là CLB bóng đá nợ nhiều nhất thế giới. Họ gặp khó khăn tài chính do chi tiêu quá tay dưới thời Chủ tịch Josep Bartomeu và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các hợp đồng bom tấn, trị giá hàng trăm triệu USD ký với Ousmane Dembele, Philippe Coutinho và Antoine Griezmann đều lỗ nặng.

Nhiều năm qua, Ban tổ chức La Liga phải giám sát ngân sách lương và chi tiêu của Barca trên thị trường chuyển nhượng. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, nhà đương kim vô địch La Liga chỉ có thể chi 30 triệu USD để mua Joan Garcia và Roony Bardghji.

Trong khi Barca phải vật lộn với khó khăn tài chính, các CLB hàng đầu rủng rỉnh. Hè vừa qua, Liverpool lập kỷ lục khi bỏ ra hơn nửa tỷ USD để mua bảy cầu thủ, trong khi Arsenal, Man City, Chelsea và Man Utd theo sau với khoảng 300 triệu USD.

Trong số các CLB ổn định tài chính, Bayern khác biệt khi không bao giờ quá tay. Hè 2025, đội bóng Đức chỉ chi 100 triệu USD để mua Luis Diaz và mượn Nicolas Jackson. Trung vệ Jonathan Tah đến từ Leverkusen theo dạng chuyển nhượng tự do. Và kết quả trên sân cỏ vẫn đang ủng hộ cách làm "liệu cơm gắp mắm" của Bayern, với 17 thắng và một hòa trong 18 trận đầu.

"Tại Bayern, chúng tôi tự hào về khả năng quản lý bền vững, phán đoán kinh tế sáng suốt và chất lượng thể thao không phụ thuộc vào các chiêu trò tài chính", Hoeness nói thêm. "Nếu chơi ở Bundesliga, Barca sẽ không có tương lai. Các quy định nghiêm ngặt và áp lực kiểm toán ở Đức sẽ lập tức làm tê liệt một CLB với khoản nợ 1,5 tỷ USD".

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Đức (DFB), các câu lạc bộ tại Bundesliga phải tuân thủ quy định 50+1, tức là các thành viên của đội bóng (những cổ động viên có thẻ hội viên) phải được sở hữu tối thiểu 51% cổ phần tại đội bóng. Không một cá nhân nào được phép sở hữu nhiều hơn 49% cổ phần tại các đội bóng Đức. Chỉ có hai ngoại lệ là VfLWolfsburg và Bayer 04 Leverkusen vốn được hai tập đoàn Volkswagen và Bayer thành lập.

Vì thế, việc một ông chủ nước ngoài sở hữu một đội bóng tại Đức là điều bất khả thi. Ngoài ra, sau khi kết thúc mỗi mùa bóng, để được phép tham dự Bundesliga mùa tiếp theo, các câu lạc bộ còn phải vượt qua những yêu cầu ngặt nghèo về tài chính của DFB, đặc biệt là về năng lực tài chính và các khoản nợ.

Những quy định này là nền tảng pháp lý quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của Bundesliga. Đồng thời, chúng giúp cho giải đấu của người Đức là nơi có sự ổn định về tài chính tốt nhất thế giới.

Thanh Quý (theo OMR)