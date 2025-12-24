Cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh suýt gãy cổ vì lộn nhào mừng bàn thắng

MoroccoTiền đạo của tuyển Zambia Patson Daka nằm bất động trên sân sau pha nhảy lộn người ăn mừng trong trận hòa Mali 1-1 ở giải vô địch châu Phi (AFCON) hôm 22/12.

Cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh suýt gãy cổ vì lộn nhào mừng bàn Pha lộn nhào mừng bàn của Daka.

Phút 90+2, Daka đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Zambia. Tiền đạo 27 tuổi sau đó ăn mừng bằng pha nhảy lộn người, nhưng thực hiện không chính xác, khiến phần cổ suýt gãy gập khi tiếp đất. Cú tiếp đất sai khiến Daka nằm bất động trên sân, trong sự lo lắng của đồng đội và các CĐV. Tuy nhiên, may mắn vẫn đứng về phía cầu thủ của Zambia. Sau khi đỡ đau, anh đứng dậy thi đấu nốt những phút còn lại.

Daka tạo được tiếng vang từ khi ghi 68 bàn trong 125 trận cho CLB Áo Red Bull Salzburg. Năm 2021, anh chuyển đến Leicester City với giá 28 triệu USD. Anh ghi bàn đầu tiên cho đội bóng Anh trong trận thắng Man Utd 4-2 ngày 16/10/2021 rồi sau đó bốn ngày thực hiện cả bốn bàn trong trận thắng Spartak Moscow 4-3 tại Europa League. Đây là cầu thủ Leicester City đầu tiên ghi bốn bàn trong một trận kể từ năm 1958.

Daka tiếp xúc đất khi lộn nhào mừng bàn trong trận Zambia 1-1 Mali ở giải vô địch châu Phi hôm 22/12. Ảnh: X

Tại Ngoại hạng Anh, Daka ghi 10 bàn trong 76 trận. Sau khi Leicester City xuống hạng Nhất mùa trước, cầu thủ 27 tuổi tiếp tục gắn bó.

Sau trận hòa Mali 1-1, Daka và đồng đội đứng thứ hai bảng A. Họ sẽ gặp Comoros và Morocco trong hai trận tới vào ngày 26 và 29/12. Giải vô địch châu Phi gồm 24 đội chia thành sáu bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng và bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 1/8.

Thanh Quý (theo Daily Mail)