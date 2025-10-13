Cựu cầu thủ Man Utd dùng ChatGPT đàm phán hợp đồng

Demetri Mitchell - cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Man Utd - dùng nền tảng trí tuệ nhân tạo ChatGPT với tư cách người đại diện để tự thương lượng hợp đồng khi gia nhập CLB Leyton Orient.

Mitchell, 28 tuổi, từng được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng của Man Utd. Anh ra sân một trận tại Ngoại hạng Anh cho đội một trước khi khoác áo Heart of Midlothian, Blackpool, Hibernian và Exeter City.

Demetri Mitchell (phải) khi còn khoác áo Man Utd. Ảnh: AMA

Hè 2025, Mitchell gia nhập Leyton Orient - đội bóng đang thi đấu tại League One (hạng Ba Anh) - theo diện chuyển nhượng tự do. Nhưng lần này, anh không sử dụng người đại diện mà tự đàm phán hợp đồng, nhờ sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT.

"Leyton gửi tôi hợp đồng, và tôi bắt đầu dùng ChatGPT để hỏi cách thương lượng, nên nói gì trong quá trình đàm phán", Mitchell kể trên podcast From My Left. "Tôi cân nhắc nhiều yếu tố, gồm chuyển đến London, chi phí sinh hoạt, gia đình đi cùng, và nghĩ rằng mình xứng đáng được trả lương cao hơn".

Cựu cầu thủ Man Utd cho biết, việc dùng AI cũng giúp anh tiết kiệm đáng kể chi phí sau khi mâu thuẫn với các người đại diện trước đó. "ChatGPT là người đại diện tốt nhất tôi từng có. Hoa hồng thông thường là 5%, còn với ChatGPT, tôi chỉ tốn 20 USD mỗi tháng", anh nói.

Theo Mitchell, việc tự thương lượng còn giúp anh chủ động hơn trong việc định giá bản thân. "Nếu thuê đại diện, họ có thể giúp tôi kiếm thêm vài trăm USD, nhưng % hoa hồng trả lại cho họ cũng sẽ ngốn hết số đó. Làm theo cách này, tôi được giữ toàn bộ tiền thưởng ký hợp đồng", cầu thủ người Anh nói tiếp.

Demetri Mitchell ký hợp đồng 2 năm với Leyton Orient vào hè 2025. Ảnh: Leyton Orient

Mitchell cũng nhân cơ hội này chia sẻ góc nhìn về nghề đại diện trong bóng đá, rằng cầu thủ ở các giải thấp rất khó tìm được người đại diện thực sự tận tâm. Anh cho biết: "Theo tôi, có ba kiểu người đại diện. Một là làm thuê cho công ty, chỉ nhận lương. Hai là những người trong các tập đoàn lớn, chỉ chăm lo cho tài năng trẻ, khi hết triển vọng thì họ không còn quan tâm. Và ba là những người làm riêng, chỉ chăm chăm kiếm tiền nhanh, đưa cầu thủ đi đâu cũng được miễn có phí hoa hồng".

Mitchell từng khoác áo các đội trẻ của Anh từ U16 đến U20, thậm chí có tên trong danh sách sơ bộ 60 cầu thủ của tuyển Jamaica chuẩn bị cho Gold Cup 2025. Anh đã ra sân 8 trận cho Leyton Orient mùa này, nhưng chưa ghi bàn nào.

Câu chuyện của Mitchell cho thấy công nghệ đang mở ra hướng đi mới trong ngành bóng đá - không chỉ trên sân cỏ mà cả ở bàn đàm phán. Với những cầu thủ không có hậu thuẫn từ các đại diện lớn, trí tuệ nhân tạo có thể trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc bảo vệ lợi ích tài chính và định hướng sự nghiệp.

Trường hợp của Mitchell có thể là dấu mốc mở đầu cho một xu hướng mới: khi AI không chỉ giúp cầu thủ thi đấu tốt hơn, mà còn giúp họ tự làm chủ con đường của mình ngoài sân cỏ.

Hồng Duy (theo ESPN)