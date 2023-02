Cựu cầu thủ Chelsea dự đoán Potter bị sa thải tuần này

AnhTheo cựu tiền đạo Tony Cascarino, chủ sở hữu mới Todd Boehly không thể tiếp tục kiên nhẫn với màn trình diễn hiện tại của Chelsea và có thể sa thải HLV Graham Potter ngay cuối tuần.

"Nếu Abramovich vẫn là chủ sở hữu của Chelsea, hẳn Potter phải bị sa thải ba lần đến giờ", Cascarino viết trong mục chuyên gia trên báo Anh The Times ngày 23/2.

Potter đang chịu áp lực rất lớn khi thành tích của Chelsea không tương xứng với kỳ vọng và đầu tư khổng lồ từ ban lãnh đạo. Ảnh: chelseafc.com

Sau khi mua Chelsea với giá gần 190 triệu USD hè 2003, Abramovich bơm khoảng 2 tỷ USD cho đội bóng để đầu tư, chiêu mộ cầu thủ giúp Chelsea vươn lên vị thế một quyền lực ở Ngoại hạng Anh và châu Âu. Dưới kỷ nguyên của ông, đội bóng thành London đã năm lần vô địch Ngoại hạng Anh, đoạt Champions League, hai Europa League, năm Cup FA và một Siêu Cup châu Âu và một FIFA Club World Cup. Abramovich cũng biến Chelsea thành "lò xay" HLV khi thay tướng 15 lần qua 20 năm.

Tháng 3/2022, Abramovich quyết định bán Chelsea do áp lực dư luận từ căng thẳng Nga - Ukraine. Tới tháng 5, Chelsea xác nhận nhóm liên doanh do Todd Boehly đứng đầu đã chi 3 tỷ USD để mua cổ phần của Chelsea. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển vào một tài khoản ngân hàng đóng băng do Chính phủ Anh giám sát chặt chẽ, và được đem toàn bộ đi làm từ thiện theo nguyện vọng của Abramovich.

Sau khi tiếp quản Chelsea, Boehly cùng các cộng sự đã duyệt chi 668 triệu USD để mang về 16 cầu thủ qua hai kỳ chuyển nhượng gần nhất, cho mùa 2022-2023. Truyền thông Anh cho rằng chủ sở hữu Chelsea cảm thấy thành công ngắn hạn là bất khả thi ở mùa này và chưa có ý định thay tướng.

Tuy nhiên, Cascarino cho rằng Potter không còn nhiều thời gian để xoay chuyển tình thế. "Rõ ràng là Boehly đang rất vội vàng để giúp Chelsea trở lại cạnh tranh các danh hiệu. Vậy tại sao ông ấy lại bằng lòng cho phép sự tầm thường dưới thời Potter? Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Potter bị sa thải trong tuần này", cựu tiền đạo người Anh nhận định.

Sau khi kế nhiệm Thomas Tuchel theo hợp đồng có hạn đến hè 2027, Potter chưa thể giúp Chelsea tìm lại phong độ. Họ chỉ thắng một trong năm trận gần nhất và tụt thứ 10 Ngoại hạng Anh với 31 điểm, kém vị trí thứ tư của Tottenham 11 điểm. Potter là HLV Chelsea có thành tích tệ nhất tại Ngoại hạng Anh, với sáu hòa, sáu thua và năm chiến thắng - đạt tỷ lệ thắng 29,4%.

Chelsea còn bị Man City loại khỏi cả Cup FA và Cup Liên đoàn, lần lượt với tỷ số 0-4 và 0-2. Chủ sân Stamford Bridge cũng thua Dortmund 0-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, và sẽ đá lượt về trên sân nhà ngày 7/3.

Cascarino chỉ trích Chelsea đá rất tệ trong hiệp một trận thua Southampton 0-1 ngay tại Stamford Bridge ở vòng 24 Ngoại hạng Anh ngày 18/2 và nhấn mạnh "việc thua CLB bét bảng là không chấp nhận được". Trận này, Southampton thậm chí có thể thắng đậm hơn nếu Adam Armstrong tận dụng cơ hội cuối trận.

Khi còn thi đấu chuyên nghiệp, Cascarino khoác áo nhiều CLB của Anh và Pháp, gồm việc đầu quân cho Chelsea giai đoạn 1992-1994. Ông là thành viên của tuyển CH Ireland dự Euro 1988, World Cup 1990 và 1994. Sau khi giải nghệ, Cascarino làm bình luận viên trên đài phát thanh TalkSPORT, viết cho tạp chí The Times, Ireland's Hot Press, cộng tác cho cả Sky Sports ở Anh và TV3, Today FM ở Ireland.

Hồng Duy