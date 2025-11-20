Cựu cầu thủ Arsenal chê Gyokeres thừa cân

AnhCựu tiền vệ Arsenal Stefan Schwarz cho rằng tiền đạo Viktor Gyokeres cần cải thiện thể trạng, nếu muốn bùng nổ ở Ngoại hạng Anh.

"Gyokeres cần giảm cân. Cậu ấy đang ở môi trường phù hợp với Mikel Arteta và các cầu thủ xung quanh. Arsenal đang có đội hình tuyệt vời", Schwarz - cựu tiền vệ từng khoác áo Arsenal giai đoạn 1994-1995 - nói với Hajper.

Gyokeres đi bóng trong trận Arsenal thắng Leeds United 5-0 tại Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 23/8/2025. Ảnh: Reuters

Hè 2025, Arsenal tuyển mộ Gyokeres với tổng phí 86 triệu USD từ Sporting. Gyokeres cập bến sân Emirates với tư cách là tiền đạo hay bậc nhất châu Âu. Trong hai mùa gần nhất, tiền đạo người Thụy Điển ghi 68 bàn tại giải VĐQG Bồ Đào Nha - dẫn đầu toàn châu Âu, tính trong 10 giải VĐQG hàng đầu. Anh khởi đầu tương đối tốt tại London với 6 bàn trong 14 trận.

Schwarz nhận xét Gyokeres là mẫu tiền đạo mạnh mẽ, dứt điểm tốt bằng cả hai chân, nhưng là một cầu thủ "nặng ký" và việc giảm tải trọng lượng cơ thể sẽ giúp anh bùng nổ hơn. Theo ông, Ngoại hạng Anh đòi hỏi tốc độ và sức mạnh vượt trội, buộc các tân binh phải đạt trạng thái tối ưu.

Cũng theo Schwarz, điều Gyokeres thiếu nhất lúc này là thời gian chuẩn bị tiền mùa giải và sự ăn ý với các đồng đội. "Bạn cần 6 tuần để hiểu từng chuyển động, từng ánh mắt của đồng đội như Dennis Bergkamp ngày trước. Đó là những chi tiết nhỏ tạo nên khác biệt", ông nói.

Dù vậy, cựu danh thủ Thụy Điển tin Gyokeres sẽ ghi rất nhiều bàn và trở thành mảnh ghép quan trọng trong hành trình tranh ngôi vô địch của Arsenal.

HLV Mikel Arteta cũng hài lòng với đóng góp của Gyokeres, dù anh vừa trải qua chuỗi bảy trận tịt ngòi. "Tôi đã nói ngay từ buổi gặp đầu tiên: số 9 mà tôi cần là người chịu đựng được áp lực khi không ghi bàn 6 hay 8 trận liền. Nếu không chịu nổi, cậu ấy phải đi nơi khác", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói.

Gyokeres cũng từng bị chê thừa cân khi mới tới Sporting năm 2023. Nhưng anh đáp trả bằng phong độ xuất sắc - ghi 97 bàn sau 102 trận trong hai mùa giải tại Bồ Đào Nha. Mùa trước, Gyokeres 54 bàn sau 52 trận trên mọi đấu trường, gồm cú hat-trick vào lưới Man City tại Champions League, góp công lớn giúp Sporting giành chức vô địch quốc gia và Cup Quốc gia Bồ Đào Nha.

Hồng Duy (theo Daily Mail)