Cựu cầu thủ Anh bị bắt cóc khi sập bẫy lừa tuyển huấn luyện viên

Cựu ngôi sao của CLB Everton 'may mắn sống sót' sau khi bị bắt cóc và kề dao vào cổ để đòi tiền chuộc trong vụ lừa tuyển huấn luyện viên.

Trả lời phỏng vấn The Athletic ngày 21/1, Adrian Heath, 65 tuổi, kể chi tiết về việc đã rơi vào cái bẫy được lên kế hoạch tỉ mỉ như thế nào.

Theo ông Adrian, hoàn toàn không có dấu hiệu đáng ngờ nào khi ông nhận được lời mời phỏng vấn cho vị trí huấn luyện viên đội bóng ở Trung Đông. Để yên tâm, ông còn thảo luận về cơ hội này với những người đáng tin cậy mà mình quen biết, bao gồm Steven Gerrard - cựu sao Liverpool từng làm việc tại Arab Saudi.

Tháng 11/2025, ông Adrian lên máy bay đến Morocco theo lời mời gặp "Sheikh" - chủ sở hữu một số khách sạn và doanh nghiệp trong khu vực. Cơn ác mộng bắt đầu ngay khi ông đặt chân xuống Bắc Phi.

Hai người đàn ông đón tiếp vị huấn luyện viên, tặng hoa và mời lên xe. Sau đó, ông Adrian được đưa đến một thị trấn cảng nhỏ và dẫn vào một căn phòng có ba người đàn ông đang chờ sẵn. Một kẻ nói: "Rõ ràng là ông đã nhận ra rằng mọi chuyện không như mình nghĩ".

"Cách thức hoạt động là: Ông sẽ chuyển tiền cho chúng tôi", một kẻ khoảng 30 tuổi đi thẳng vào vấn đề. Nhóm tội phạm đe dọa nếu không làm vậy, ông sẽ không bao giờ gặp lại vợ, hai con và các cháu.

Nhóm bắt cóc đòi một khoản tiền sáu chữ số, nhưng Adrian nói rằng vợ ông, Jane, không thể gửi tiền vì lúc đó đã quá giờ làm việc ở Mỹ.

Trong thời gian chờ trời sáng, ông Adrian lặng lẽ suy nghĩ "về tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống của tôi. Vợ, các con, các cháu tôi".

Adrian Heath, cựu cầu thủ và huấn luyện viên người Anh. Ảnh: Reuters

Trời vừa sáng, những kẻ bắt cóc gọi điện cho Jane, đánh thức bà. Chúng kề dao vào cổ ông Adrian. Bất chấp áp lực chết chóc, cựu huấn luyện viên quyết tâm không đưa tiền vì biết rõ rằng một khi chuyển tiền, những yêu cầu sẽ chỉ tăng thêm.

"Nghe này, anh cần em chuyển một khoản tiền", ông Adrian nói với vợ. Jane lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bà trả lời: "Adrian, chúng ta mới đổi tài khoản ngân hàng chưa đầy 12 tháng trước. Anh là người đứng tên. Em không thể chuyển tiền nếu không có anh ở đó".

Cuộc gọi bị ngắt trước khi đổ chuông lại một phút sau đó. Lần này, những kẻ bắt cóc đòi số tiền ít hơn, nhưng vẫn lên đến hàng trăm nghìn USD.

Sau đó, Jane gọi cho con trai, Harrison Heath, cựu tiền vệ Miami FC. Harrison cố hết sức để liên lạc với bố nhưng không được. Lúc này, vợ Harrison đề nghị kiểm tra ứng dụng Find My Friends trên điện thoại.

Thật bất ngờ, dịch vụ định vị của ông Adrian vẫn đang hoạt động, nhóm bắt cóc đã quên tắt. Harrison gọi cho người môi giới đã sắp xếp cuộc gặp của bố và cho họ xem ảnh chụp màn hình vị trí. Sau đó, anh liên lạc với người bạn thân của gia đình là nhân viên FBI làm việc tại New York.

Trong khi các nỗ lực truy tìm được đẩy mạnh, ông Adrian cố đàm phán với những kẻ bắt cóc. "Tôi không biết chuyện này sẽ kết thúc thế nào, nhưng tóm lại, các anh sẽ không nhận được đồng nào cả. Cơ hội duy nhất để các anh nhận được tiền là tôi sẽ về nhà và chuyển tiền cho các anh. Vì vậy, các anh phải tin tưởng tôi", ông nói.

Lúc này, một trong những kẻ bắt cóc bỗng bước vào phòng, bảo ông Adrian thu dọn đồ đạc. Ông được đưa đến sân bay trở về Mỹ, đoàn tụ với vợ.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) túc trực tại nhà họ để bảo vệ suốt ngày đêm trong 48 giờ. Nhiều tuần sau đó, các nhân viên vẫn tiếp tục canh gác khu nhà.

"Đó là ba ngày dài nhất và cũng trôi qua nhanh nhất trong cuộc đời tôi. Nó cho mọi người cơ hội để đánh giá lại cuộc sống của mình và những gì thực sự quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là gia đình bạn. Mọi thứ khác đều là thứ yếu", ông Adrian chia sẻ về vụ bắt cóc.

FBI và Cơ quan Chống tội phạm Quốc gia Anh (NCA) được cho là đang điều tra vụ việc của ông Adrian và những cáo buộc cho rằng ít nhất một huấn luyện viên khác cũng gặp chuyện tương tự.

NCA cho biết: "Chúng tôi xác nhận các sĩ quan của NCA đang điều tra các cáo buộc liên quan đến một hiệp hội bóng đá giả mạo, chuyên đề nghị cung cấp việc làm cho các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, sau đó đe dọa bạo lực và ép chuyển tiền mà không có việc làm hay hợp đồng nào thực sự tồn tại. Vì đang điều tra, chúng tôi chưa thể cung cấp thêm thông tin vào thời điểm này".

Ông Adrian đã thông báo cho Hiệp hội huấn luyện viên tại các giải bóng đá Anh (LMA) để ngăn chặn việc tương tự xảy ra trong tương lai. Một quy trình mới được đưa ra, yêu cầu các huấn luyện viên phải thông qua hiệp hội để nhận lời mời hoặc phỏng vấn, từ đó hiệp hội có thể xác nhận thông tin chi tiết thông qua liên đoàn tương ứng.

Adrian Heath đã có hơn 300 lần ra sân cho CLB Everton, giành hai chức vô địch Giải hạng nhất và Cúp FA, ghi 93 bàn thắng trên mọi đấu trường. Sau đó, ông tiếp tục thi đấu cho Espanyol ở Tây Ban Nha, Manchester City và Burnley. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang làm huấn luyện viên ở Anh rồi chuyển sang Mỹ. Gần đây nhất, ông là huấn luyện viên của CLB Minnesota United thuộc giải MLS trong bảy năm.

Tuệ Anh (theo The Sun, Liverpoolecho)