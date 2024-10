Cựu cảnh sát phủ nhận 'thầu' hệ thống PCCC cho quán karaoke 32 người chết

Bình DươngPhạm Thị Hồng, cựu cảnh sát, khai không nhận thi công hệ thống PCCC cho karaoke bị hỏa hoạn 32 người chết, mà chỉ giới thiệu người làm cho chủ quán.

Chiều 24/10, TAND Bình Dương tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú, để làm rõ sai phạm của những người liên quan. Phạm Thị Hồng là một trong 4 bị cáo là cựu cảnh sát PCCC.

Hồng bị cáo buộc khi công tác ở Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Bình Dương đã nhận thi công cho quán karaoke An Phú của Lê Anh Xuân. Hồng sau đó thuê ông Nguyễn Duy Linh (nguyên trung tá, đội trưởng Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An, đã chết) làm.

Sau khi ông Linh thi công xong, Hồng lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp với Phạm Quốc Hùng (cựu thiếu tá, phó Công an phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một) tác động nghiệm thu. Hùng không kiểm tra mà lập khống biên bản nghiệm thu nhằm hợp thức hóa hồ sơ.

Hồng sau đó đưa biên bản kiểm tra, nghiệm thu cho Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình - doanh nghiệp có đủ chức năng thiết kế, thi công các hạng mục liên quan đến PCCC) nhờ ký khống vào biên bản. Luân vì "nể nang Hồng là cán bộ cảnh sát PCCC" nên đã ký vào biên bản, dưới mục đơn vị thi công.

Bị cáo Phạm Thị Hồng tại tòa hôm nay. Ảnh: Phước Tuấn

Những lời khai mâu thuẫn

Trả lời HĐXX, Hồng kêu oan, phủ nhận các hành vi nêu trong cáo trạng. Cựu cán bộ cảnh sát cho rằng không nhận thi công cho quán karaoke An Phú, không liên hệ với ông Hà (cha của Xuân, đã chết) mua thiết bị cũng như không nhờ ông Linh thi công.

"Bị cáo có liên hệ với anh Hùng, nói rằng anh Xuân muốn nghiệm thu sớm về thời gian, còn nghiệm thu như thế nào thì không quan tâm", Hồng khai và khẳng định chỉ là người giới thiệu Luân, Linh cho Xuân để thi công.

Đối chất sau đó, bị cáo Lê Anh Xuân khẳng định "không biết Luân là ai, ra tòa hôm nay mới gặp", mà biết Hồng và có 2 lần nói chuyện. Một lần Xuân gặp Hồng đưa 50 triệu tiền công theo chỉ định của cha (ông Hà), lần khác Hồng gọi điện nói chưa đưa đủ tiền nhưng Xuân nói "không biết, để hỏi lại cha" và không biết ông Hà thuê Hồng thi công bao giờ.

Xuân thừa nhận chưa biết vận hành hệ thống PCCC thế nào. Cha bị cáo cũng không biết, mà thuê quản lý ở Sài Gòn về làm. Bị cáo có nói quản lý lên trình báo với cơ quan PCCC, thành phố Thuận An sau đó xuống kiểm tra xem còn thiếu gì thì bổ sung và hướng dẫn sử dụng nhưng không ai xuống. "Ngay từ đầu bị cáo rất tự tin vào hệ thống PCCC tại cơ sở, bởi cũng rất lo vì quán là nguồn sống của gia đình. Cha bị cáo nói là đã xây dựng hệ thống tốt nhất nên bị cáo không nghĩ đến việc tai nạn xảy ra", Xuân khai và nhận trách nhiệm về các sai sót của mình.

Trả lời HĐXX sau đó, bị cáo Luân cũng cho rằng lời khai của Hồng là "sai sự thật". Luân thừa nhận dù không thi công tại quán karaoke An Phú nhưng khi được Hồng nhờ ký vào các giấy tờ đã đồng ý ký vì nể nang.

Bị cáo Lê Anh Xuân (áo xanh hàng trước), Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Văn Võ được dẫn đến tòa hôm nay. Ảnh: Phước Tuấn

Bị cáo Hùng thừa nhận có sai phạm trong việc kiểm tra nghiệm thu hệ thống PCCC của quán, song cho rằng không ký khống biên bản nghiệm thu như cáo trạng nêu.

"Bị cáo đi mấy vòng kiểm tra bằng mắt thường và tin tưởng hồ sơ trên tỉnh chuyển về đầy đủ nên đề xuất cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Việc cáo trạng nói bị cáo không đến kiểm tra mà lập kiểm định khống là chưa đúng", Hùng khai, song xác nhận do "nể nang chị Hồng nhờ" nên có ký duyệt biên bản nghiệm thu sớm, không đối chiếu với bản thẩm duyệt thiết kế.

Trả lời tòa, bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu đại úy, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An) cho biết "do công việc quá nhiều" nên đã không kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC tại cơ sở An Phú, dẫn đến xảy ra hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn, dự kiến kéo dài đến 25/10.

Tối 6/9/2022, lửa bất ngờ bùng lên tại lầu 2 karaoke An Phú rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ quán. Lúc này có khoảng 60 người gồm khách và nhân viên ở trong. Khoảng một phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, một số khách và nhân viên chạy lên sân thượng, số còn lại chờ cứu nạn.

Sau gần một ngày chữa cháy, cảnh sát tìm thấy 32 thi thể. Những người còn lại may mắn chạy thoát hoặc được cứu, trong đó có 17 nạn nhân bị thương.

Kết quả giám định kết luật vụ cháy xảy ra do dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông tầng 2 bị chập, lửa cháy lan ra các vật liệu xung quanh. Hệ thống điện, PCCC của cơ sở không đảm bảo an toàn.

Hải Duyên - Phước Tuấn