Cựu cảnh sát Mỹ gốc Việt bắn người đi đường sau va chạm giao thông

Hieu Tran, cựu cảnh sát New York, nhận tội giết người bất thành, sau khi dùng súng công vụ bắn tài xế vì va chạm giao thông, khiến nạn nhân tàn phế.

Hieu Tran, 28 tuổi, cựu nhân viên Sở Cảnh sát New York (NYPD), vừa nhận tội giết người bất thành trong vụ nổ súng nhắm vào tài xế Kishan Patel trên đường phố thị trấn Voorhees, New Jersey, hồi năm 2024, NBC News ngày 7/11 đưa tin. Cựu cảnh sát gốc Việt dự kiến bị tuyên án ngày 15/12, đối mặt mức án 10 năm tù.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h ngày 17/5/2024, cảnh sát thị trấn Voorhees nhận tin báo về vụ va chạm giao thông tại ngã tư giữa Đường 73 và Đường Cooper. Khi đến nơi, họ phát hiện Kishan Patel, 30 tuổi, bị thương do súng bắn và đưa anh này đến bệnh viện.

Dựa vào phân tích vỏ đạn, camera an ninh, lịch sử cuộc gọi, cảnh sát sau đó xác định nghi phạm nổ súng là Hieu Tran. Anh này bị cáo buộc dùng khẩu súng được cơ quan cấp phát để bắn ba phát vào Patel sau tranh cãi khi tham gia giao thông.

Nghi phạm Hieu Tran hầu tòa. Ảnh: NY Post

Các điều tra viên cho biết Tran không làm nhiệm vụ vào thời điểm gây án và vừa rời khỏi một đám cưới trong khu vực. Tran đã bắn vào Patel mà không có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào.

Sau khi nổ súng, Tran còn "bình tĩnh lái xe về phía bắc, dừng lại để đổ xăng rồi về nhà ở New York, nạp lại đạn cho khẩu súng và đi làm vào ngày hôm sau", theo luật sư Joseph Marrone của gia đình Patel.

Tran bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 6/6/2024, hơn hai tuần sau vụ nổ súng, với cáo buộc giết người bất thành, hành hung, tàng trữ vũ khí trái phép.

Gia đình Patel còn đệ đơn kiện New York, cáo buộc giới chức thành phố biết Tran có vấn đề về sức khỏe tâm thần nghiêm trọng và đang vật lộn với chứng nghiện rượu lâu năm.

Nạn nhân Patel điều trị phục hồi chức năng tại bệnh viện. Ảnh: NY Daily News

"Cấp trên và đồng nghiệp của Tran đều biết chuyện này, nhưng họ không làm gì cả", luật sư Marrone cho biết. Tran cũng đã thừa nhận say xỉn khi bắn Patel, người sau đó bị liệt tứ chi, suy giảm chức năng não. Nạn nhân vừa đính hôn, bị bắn khi lái xe về nhà sau giờ làm việc.

Sở Tư pháp Thành phố New York từ chối bình luận, trong khi NYPD xác nhận Tran đã bị sa thải.

Đức Trung (Theo NBC News, NY Post)