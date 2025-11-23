Cựu cảnh sát mở dịch vụ giặt là miễn phí cho người vô gia cư

MỹThay vì nghỉ hưu an nhàn, cựu cảnh sát Milyard quyết định biến một xe buýt cũ thành trạm giặt quần áo miễn phí cho người vô gia cư ở Maryland.

Wade Milyard, 45 tuổi, cựu sĩ quan cảnh sát hạt Frederick thuộc bang Maryland, nảy ra ý tưởng mở trạm giặt quần áo lưu động khoảng 18 tháng trước, khi ông chưa nghỉ hưu và được phân công giải quyết tranh chấp tại một khu trại của người vô gia cư và phát hiện một cặp vợ chồng phải giặt đồ bên dòng kênh bẩn.

Khoảnh khắc đó là khởi nguồn cho Fresh Step Laundry, dịch vụ giặt đồ lưu động miễn phí dành cho người vô gia cư do Milyard điều hành sau khi ông rời lực lượng.

Wade Milyard lắp máy giặt sấy lên chiếc xe buýt cũ để phục vụ người vô gia cư. Ảnh: CBS

Ông dùng tiền túi cùng một số khoản quyên góp để mua lại chiếc xe buýt từng chạy cho giải thi đấu thể thao cảnh sát PAL. Chiếc xe được cải tạo nội thất, lắp đầy máy giặt và máy sấy quần áo.

Người vô gia cư chỉ cần mang quần áo đến, phần còn lại Milyard sẽ lo trọn gói. "Một người từng nói với tôi anh ấy không thể đi xin việc vì quần áo quá bẩn. Bây giờ anh ấy không phải lo điều đó nữa", Milyard chia sẻ.

Lisa Davis, sống trong một khu lều trại ở Frederick, nói sự tử tế của Milyard giúp cô lấy lại tự tin. Nhờ có quần áo sạch, cô đã tìm được công việc toàn thời gian và để dành tiền thuê nhà. "Ông ấy có trái tim nhân ái nhất trên đời", cô nói.

Wade Milyard trong một buổi gom quần áo bẩn từ người vô gia cư để giặt sấy miễn phí. Ảnh: CBS

Với nhiều người vô gia cư, cảm giác sạch sẽ chính là bước khởi đầu để lấy lại phẩm giá. Chris Washington, một người thường mang đồ đến giặt, cho biết dịch vụ của Milyard giúp mình lấy lại cảm giác tự trọng.

Cựu cảnh sát 45 tuổi đùa rằng đối thủ lớn nhất của ông giờ đây không phải tội phạm mà là những đôi tất thất lạc. Với ông, những giờ làm từ thiện trên chiếc xe buýt cũ giúp ông thỏa lòng mong muốn tiếp tục phục vụ cộng đồng sau khi về hưu.

"Nếu quần áo sạch có thể giúp người vô gia cư dù chỉ một chút, tôi đã hoàn thành sứ mệnh", ông nói.

Thanh Danh (Theo CBS, Wusa9)