Cựu cảnh sát kêu oan bất thành trong vụ cháy karaoke 32 người chết

Tòa xác định cựu cảnh sát Phạm Thị Hồng đã nhận thi công hệ thống PCCC cho quán karaoke An Phú nhưng bị cháy 32 người chết, không oan, giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Chiều 8/9, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kêu oan của Phạm Thị Hồng (cựu cán bộ cảnh sát PCCC Công an Bình Dương).

Theo HĐXX, Hồng kháng cáo kêu oan không tham gia vào việc thi công hệ thống PCCC quán karaoke, song lại cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội là mâu thuẫn. Hơn nữa, tòa căn cứ vào lời khai của các bị cáo và tài liệu trong hồ sơ, xác định kháng cáo của Hồng là "không có cơ sở chấp nhận".

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm ghi nhận bị cáo có tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả cho gia đình các bị hại nên giảm án từ 7 năm 6 tháng xuống 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Bị cáo Phạm Thị Hồng tại tòa sơ thẩm hồi tháng 10/2024. Ảnh: Phước Tuấn

HĐXX chấp nhận kháng cáo của ông Lê Anh Xuân, chủ karaoke An Phú bị cháy 32 người chết, tuyên giảm từ 8 xuống 6 năm tù.

Bị cáo Phạm Quốc Hùng và Vũ Trường Sơn (cùng là cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Bình Dương) được giảm lần lượt từ 7 xuống 6 năm tù, từ 5 năm 6 tháng xuống 3 năm tù treo.

Cũng được hưởng án treo còn có Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình (án sơ thẩm 5 năm tù).

Tuy không kháng cáo, song Nguyễn Văn Võ (cựu đại úy, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An, cũ) được giảm từ 4 năm xuống bằng thời gian tạm giam (2 năm 11 tháng một ngày tù).

Mức án tòa áp dụng đối với các bị cáo sau khi ghi nhận các bị cáo tích cực khắc phục hậu quả vụ án. Trong đó bị cáo Xuân khắc phục dư hơn một tỷ đồng.

Bị cáo Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke bị cháy, tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 10/2024. Ảnh: Phước Tuấn

Bản án sơ thẩm xác định, Xuân là chủ quán nhưng không kiểm tra định kỳ, không phát hiện hệ thống PCCC tự động không hoạt động; cơ sở không có lực lượng PCCC tại chỗ... Các bị cáo Sơn, Hùng, Võ là cán bộ quản lý phụ trách xét duyệt, nghiệm thu, kiểm tra, nhưng đã chủ quan không làm hết nhiệm vụ, để quán hoạt động khi không đủ điều kiện dẫn đến vụ cháy tối 6/9/2022, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hỏa hoạn bắt nguồn từ dây dẫn điện lắp đặt ở trần la phông tầng 2 quán karaoke An Phú bị chập. Lửa cháy sang các vật liệu xung quanh rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ quán. Lúc này trong karaoke có khoảng 60 người gồm khách và nhân viên. Khi lửa bùng lên dữ dội, một số khách và nhân viên chạy lên sân thượng, số còn lại chờ cứu nạn.

Sau gần một ngày chữa cháy, cảnh sát khống chế được hỏa hoạn, song 32 người đã chết. Những người còn lại may mắn chạy thoát hoặc được cứu, trong đó có 17 nạn nhân bị thương. Kết quả giám định kết luận vụ cháy xảy ra do hệ thống điện, PCCC của cơ sở không đảm bảo an toàn.

