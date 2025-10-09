Cựu cán bộ ngân hàng bị bắt sau 30 năm trốn truy nã

Hà TĩnhNguyễn Thị Bích Thủy, 61 tuổi, sau 30 năm trốn truy nã vì lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 382 triệu đồng, đã bị bắt khi đang sống tại TP HCM.

Ngày 9/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã di lý bà Thủy từ TP HCM về địa phương để phục hồi điều tra tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Thủy nguyên là nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Từ tháng 2 đến tháng 8/1995, bà nhiều lần lập hồ sơ khống, lợi dụng quan hệ quen biết để vay tiền không có tài sản thế chấp, chiếm đoạt hơn 382 triệu đồng của Nhà nước và một số cá nhân.

Sau khi bị phát hiện, cuối năm 1995, Thủy bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can, truy nã về tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa, theo điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1985.

Trong 30 năm lẩn trốn, bà Thủy di chuyển qua nhiều tỉnh từ Khánh Hòa, Kiên Giang đến Bình Dương, làm thuê tại các cơ sở chế biến hải sản đông lạnh và đổi tên thành "Ngọc" để tránh bị phát hiện.

Gần đây, trong quá trình rà soát các đối tượng truy nã, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một phụ nữ nghi vấn đang sinh sống tại xã Phước Hòa, TP HCM. Sau khi xác minh, trinh sát xác định người này chính là bị can Thủy.

Đức Hùng