Cựu cán bộ hải quan nhận hơn 4,3 tỷ đồng hối lộ bị tuyên 8 năm tù

Hải PhòngTô Thị Thu Hương, cựu Đội phó Thủ tục, Chi cục Hải quan Cảng 2, bị tuyên 8 năm tù trong vụ án tiếp tay buôn lậu hơn 13.300 container gỗ ván, giá trị 1.800 tỷ đồng.

Bà Hương là bị cáo trong vụ án Buôn lậu, Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Chi cục Hải quan cảng 2, TP Hải Phòng.

Cùng tội Nhận hối lộ, trong phiên tòa sơ thẩm hôm nay, HĐXX tuyên các cựu cán bộ hải quan Trịnh Đăng Tài (46 tuổi), Phạm Tùng Dương (33 tuổi), Đặng Hoàng Lân (41 tuổi), Bùi Anh Tiến (56 tuổi), Vũ Xuân Trường (41 tuổi) từ 2 năm tù treo đến 4 năm tù giam.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 và Vũ Ngân Châu (62 tuổi, cựu Chi cục phó Chi cục Hải quan Cảng 2) bị tuyên 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Các bị cáo Nguyễn Anh Đức (39 tuổi), Trần Quốc Hưng (51 tuổi), Bùi Tiến Hậu (37 tuổi), Phạm Văn Định (55 tuổi), Nguyễn Văn Long (56 tuổi), Trương Bình Lộc (39 tuổi), đều là cựu công chức hải quan, bị tuyên từ 18 tháng đến 24 tháng tù.

Các bị cáo trong phiên tòa. Ảnh: Lê Tân

Ngô Quang Tuyên (kế toán Công ty Tài Lộc) bị tuyên 12 năm tù do Buôn lậu và 7 năm tù về tội Đưa hối lộ, tổng hình phạt 19 năm tù; Nguyễn Tài Lộc, Giám đốc Công ty Tài Lộc, án 11 năm tù về tội Buôn lậu; Nguyễn Quang Long (nhân viên Công ty Tài Lộc) 8 năm tù do Buôn lậu và 8 năm tù vì Đưa hối lộ, tổng hình phạt 14 năm tù

Các bị cáo Nguyễn Trung Hiếu, Phạm Thị Oanh, Nguyễn Văn Khang, Hoàng Tuấn Sơn bị tuyên từ 3 năm tù treo đến 8 năm tù với tội Buôn lậu.

Bị cáo Trần Thị Thủy, người nhận 500 triệu đồng để giúp công ty của Tuyên trong việc hoãn kê khai thuế bị tuyên 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cao hơn khung hình phạt mà VKS đề nghị.

Tiếp tay cho buôn lậu

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2021 đến 1/2024, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Quang Tuyên đã lập 13 công ty và mượn pháp nhân của 3 công ty khác (gọi chung là nhóm Công ty Tài Lộc) để thực hiện hành vi buôn lậu bằng cách khai báo gian dối, lập hồ sơ khống khối lượng, giá trị để xuất khẩu trái phép 13.376 container gỗ ván bóc (những tấm gỗ mỏng được bóc ra từ khúc gỗ tròn). Tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 1.800 tỷ đồng.

Trong quá trình làm thủ tục hải quan có 92/1.689 tờ khai của nhóm Công ty Tài Lộc được phân luồng đỏ. Để xử lý, bị cáo Nguyễn Quang Long, nhân viên dịch vụ do Tuyên thuê, đã đặt vấn đề với cán bộ kiểm hóa việc hỗ trợ thông quan nhanh.

Nhận lời của Long, Hưng và các bị cáo khác trong đội đã làm trái quy định kiểm hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhận hơn 277 triệu đồng.

Số tiền này được cán bộ nhận tiền kiểm hóa như Hưng giữ lại 50% và nộp cho đội phó là các bị cáo Vũ Xuân Trường, Bùi Anh Tiến 50%. Trường nộp hết tiền cho Đội trưởng Thủ tục Đặng Hoàng Lân, rồi nhận lại 20%. Bùi Tiến Anh thì giữ lại hết để chi tiêu cá nhân.

Ngoài tiền kiểm hóa, Long còn đề xuất Trịnh Đăng Tài, công chức hải quan bước 2, về việc giúp nhóm Công ty Tài Lộc được kê khai khối lượng gỗ xuất khẩu thấp hơn thực tế, để giảm tiền thuế. Đổi lại, Long sẽ chi ngoài cho hải quan 100.000 đồng/tờ khai và tiền thông quan 800.000 đồng/container. Tháng 5/2023, Tài chuyển công tác, việc hỗ trợ, nhận tiền của Long do Dương đảm nhiệm.

Hai tháng sau, Long gặp Dương đề xuất giảm tiền thông quan xuống còn 600.000 đồng/container do doanh nghiệp gặp khó khăn. Theo VKS, Long đã đưa cho Tài và Dương tổng cộng hơn 8,1 tỷ đồng tiền ''chi ngoài".

Tại phiên tòa, Long, Tài và Dương đều thừa nhận hành vi đưa và nhận hối lộ. Theo đó, Long đã đưa cho Tài và Dương tổng cộng hơn 8,1 tỷ đồng tiền ''chi ngoài". Trong đó, bị cáo Hương hưởng lợi nhiều nhất với số tiền hơn 4,3 tỷ đồng...

Bị cáo Tô Thị Thu Hương nhận hơn 4,3 tỷ đồng tiền hối lộ. Ảnh: Lê Tân

Bị cáo Hương và Lân hôm nay đều khai tỷ lệ ăn chia đã có sẵn trong chi cục từ trước. Riêng Hương bảo vệ quan điểm hai đội trưởng tên Khiêm và Tuyến có nhận tiền.

Tuy nhiên, đại diện VKS cho biết, trong quá trình điều tra, ông Khiêm và ông Tuyến không thừa nhận đã cầm tiền từ Hương. Khi đối chất, các bên cũng giữ nguyên lời khai nên chưa đủ căn cứ kết luận hai đội trưởng này nhận tiền.

Trong vụ án này, Tuyên được xác định có vai trò chủ mưu, rồi đến Lộc, Long và Hiếu. Với các bị cáo là công chức hải quan, VKS cho rằng đây những người được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát hàng hóa, bảo vệ lợi ích nhà nước, nhưng vì vụ lợi đã nhận tiền hối lộ, để hoạt động buôn lậu diễn ra trong thời gian dài.

Hành vi của các bị cáo, đặc biệt là nhóm có chức vụ, quyền hạn không chỉ vi phạm pháp luật mà còn giảm sút niềm tin của doanh nghiệp và nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của cơ quan nhà nước trong thời gian dài, đặc biệt trong bối cảnh nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các bị cáo và luật sư đa số đồng ý với quan điểm luận tội của VKS và đều xin giảm nhẹ mức án. Riêng luật sư bị cáo Thủy cho rằng cần xem xét chuyển tội danh vì không có mục đích chiếm đoạt tiền ngay từ đầu, có cố gắng giúp doanh nghiệp của Tuyên được hoãn kê khai thuế và tìm cách trả lại Tuyên tiền.

Luật sư của bị cáo Long cho rằng thân chủ chỉ là người làm công ăn lương, giúp sức thực hiện ý chí của Tuyên song mức án quá nặng.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định việc luận tội của VKS là có căn cứ.

Lê Tân