Cựu cán bộ công an lĩnh 14 năm tù vì lừa chuyển mục đích sử dụng đất

TP HCMKhi còn là công an phường, Vương Quốc Tuấn khoe quen thân lãnh đạo, hứa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho người đàn ông rồi chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 8/9, Vương Quốc Tuấn (45 tuổi, cựu cán bộ Công an phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú cũ) bị TAND TP HCM tuyên phạt 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Vương Quốc Tuấn tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Theo cáo trạng, đầu năm 2022 Tuấn quen ông Tỷ (ngụ quận 6 cũ) - người có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng khu đất ở Bình Chánh lên thổ cư. Trong buổi gặp tại nhà ông này, Tuấn khoe quen nhiều lãnh đạo địa phương, cam kết có thể giúp hoàn tất thủ tục trong vòng 180 ngày. Hai bên sau đó ký thỏa thuận với chi phí hơn 3,2 tỷ đồng, chia làm 4 đợt thanh toán, đợt cuối cùng sẽ trả khi nhận được sổ.

Từ tháng 4 đến tháng 7/2022, theo yêu cầu của Tuấn, ông Tỷ đã 3 lần chuyển tổng cộng hơn 2,6 tỷ đồng để thuê công ty vẽ bản đồ hiện trạng, liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh...

Cuối năm đó, khi bị hối thúc, Tuấn đưa cho ông Tỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng sai tên. Bị phát hiện, Tuấn lấy lại với lý do đây là bản chưa hoàn thiện, sẽ liên hệ để điều chỉnh. Đầu năm 2023, Tuấn nói cần tiền để "làm nhanh sổ", tiếp tục yêu cầu ông Tỷ đưa thêm 430 triệu đồng.

Tin tưởng, ông Tỷ chuyển tiền cho cán bộ công an nhưng nhiều tháng sau vẫn không thấy kết quả. Tuấn lúc này thừa nhận không thể làm thủ tục như đã hứa, cam kết sẽ trả lại tiền nhưng liên tục né tránh. Ông Tỷ sau đó làm đơn tố cáo ra công an.

Hồi tháng 10/2024, Tuấn bị bắt và bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Quá trình điều tra và xét xử, Tuấn thừa nhận không có thẩm quyền hay quen biết ai có thể làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Tỷ. Tuy nhiên, do cần tiền trả nợ và tiêu xài nên bị cáo đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của bị hại.

Tuấn khai đã đưa cho người tên Tuấn Anh số tiền 150 triệu đồng để nhờ người này làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Tỷ. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả Tuấn đưa cho ông Tỷ xem là do người này cung cấp.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, người này không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra đang truy tìm.

Hải Duyên