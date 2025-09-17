Cứu bốn thuyền viên ôm thùng xốp lênh đênh trên biển

An GiangBốn thuyền viên trên tàu cá bị chìm được cứu sống sau ba giờ bám vào thùng xốp trôi giữa biển, ngày 17/9.

Khoảng 7h, tàu cao tốc Superdong VII do ông Vũ Xuân Thủy làm thuyền trưởng xuất bến từ Rạch Giá đi Phú Quốc. Khi đến khu vực biển Hòn Nghệ, thủy thủ phát hiện bà Nguyễn Thị Kim Nhật (43 tuổi) và con trai Cao Văn Sáng (18 tuổi) đang bám vào thùng xốp trôi dạt nên dừng tàu ứng cứu.

Hai mẹ con Nhật được tàu cao tốc cứu khi đang trôi dạt trên biển. Ảnh: Xuân Thủy

Do khu vực lúc đó có mưa giông, sóng to, tàu phải mất khoảng 15 phút mới tiếp cận được. Hai mẹ con sau đó được hỗ trợ giữ ấm, cấp nước và thức ăn, sức khỏe dần ổn định.

Bà Nhật cho biết sáng cùng ngày, bà cùng chồng, con trai và một người bạn đi đánh bắt thì gặp giông lớn khiến tàu chìm. Cả 4 người bám vào thùng xốp mong có tàu đi qua ứng cứu.

Thuyền trưởng Thủy cho biết hai người còn lại cũng đã được tàu Thriving cứu, đưa vào bờ an toàn. "Anh em thuyền viên rất vui vì cứu người cũng là bổn phận của người đi biển", ông nói.

Ngọc Tài