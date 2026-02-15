Cựu bộ trưởng Ukraine bị bắt khi đang tìm cách ra nước ngoài

Cơ quan chống tham nhũng Ukraine thông báo đã bắt một cựu bộ trưởng năng lượng trong vụ điều tra bê bối tham nhũng 100 triệu USD.

"Hôm nay, các nhà điều tra của NABU đã bắt một cựu bộ trưởng năng lượng khi người này đang rời khỏi biên giới quốc gia, trong khuôn khổ vụ án Midas", Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) ngày 15/2 thông báo. "Chúng tôi đang tiếp tục điều tra theo đúng quy định của pháp luật".

NABU cho hay sẽ công bố thêm chi tiết sau và không nêu danh tính người bị bắt. Theo Kiev Post và hãng thông tấn Nga TASS, người bị bắt là Herman Halushchenko, giữ chức bộ trưởng năng lượng Ukraine từ năm 2021 cho đến khi từ chức vào tháng 11/2025.

Ông được cho là bị lực lượng biên phòng Ukraine bắt khi đang ngồi tàu hỏa ra nước ngoài. Halushchenko có quyền rời khỏi Ukraine để thăm ba con đang sinh sống tại Thụy Sĩ.

Cựu bộ trưởng năng lượng Ukraine Herman Halushchenko. Ảnh: Kiev Post

Chiến dịch Midas đã phanh phui mạng lưới tham nhũng 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng, khiến nhiều quan chức cấp cao và doanh nhân bị điều tra, làm rung chuyển chính trường Ukraine hồi tháng 11/2025.

Hai bộ trưởng năng lượng của Ukraine đã từ chức, còn chánh văn phòng Tổng thống Zelensky mất chức, dù họ phủ nhận có liên quan tới hành vi tham nhũng.

Đấu tranh chống tham nhũng là một trong các vấn đề ưu tiên của Ukraine để gia nhập Liên minh châu Âu. EU yêu cầu Ukraine phải xóa bỏ nạn tham nhũng kéo dài hàng thập kỷ.

Ngoài chiến dịch Midas, trong vài tuần gần đây, các nhà điều tra của NABU đã đưa ra cáo buộc gian lận bầu cử với một số nhà lập pháp, cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko và một cựu cố vấn tổng thống.

Hồng Hạnh (Theo Reuters, Kiev Post)