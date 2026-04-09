Cựu bộ trưởng tư pháp Mỹ không dự điều trần về hồ sơ Epstein

Bà Pam Bondi không có ý định dự phiên điều trần tại Hạ viện về hồ sơ tỷ phú ấu dâm Epstein, với lý do không còn làm việc trong Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 8/4 cho biết cựu bộ trưởng Pam Bondi không có kế hoạch trình diện tại buổi điều trần đã được xếp lịch từ trước của Ủy ban Giám sát Hạ viện, liên quan đến quá trình Bộ Tư pháp công bố hồ sơ tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban James Comer, Bộ Tư pháp nói trát triệu tập bà Bondi được ban hành khi bà đương chức Bộ trưởng, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã thông báo bà sẽ rời chính phủ và chuyển sang lĩnh vực tư nhân. Bondi sẽ dành khoảng một tháng để bàn giao công việc tại Bộ.

Bộ Tư pháp Mỹ vẫn cam kết hợp tác với ủy ban, nhưng cho rằng trát triệu tập không còn hiệu lực một khi bà đã rời vị trí. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Patrick Davis đã đề nghị Ủy ban Giám sát Hạ viện xác nhận rút lại trát triệu tập.

Ủy ban Giám sát Hạ viện, do đảng Cộng hòa kiểm soát, trước đó đã bỏ phiếu để triệu tập bà Bondi ra điều trần về cách Bộ Tư pháp tuân thủ và thi hành đạo luật lưỡng đảng được thông qua hồi tháng 11/2025, trong đó yêu cầu công bố gần như toàn bộ hồ sơ liên quan đến Epstein.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi điều trần tại Thượng viện ngày 25/6/2025. Ảnh: AFP

Các nghị sĩ cho rằng Bộ Tư pháp Mỹ dưới quyền bà Bondi đã kiểm duyệt quá mức các tài liệu trong hồ sơ Epstein. Dù bà Bondi từng lập luận rằng việc trì hoãn công bố và kiểm duyệt thông tin là để bảo vệ các nạn nhân, trong những phần hồ sơ được công bố vẫn còn nhiều tài liệu công khai tên nạn nhân, gây ra hoài nghi về mục tiêu kiểm duyệt.

Người phát ngôn ủy ban cho biết sẽ liên hệ với luật sư riêng của Bondi để thảo luận các bước tiếp theo để sắp xếp buổi điều trần.

Đảng Dân chủ lên tiếng phản đối động thái này từ bà Bondi và các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ. Hạ nghị sĩ Robert Garcia, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ trong ủy ban, cảnh báo có thể tiến hành thủ tục cáo buộc Bondi coi thường quốc hội nếu bà không trình diện.

"Giờ đây khi Pam Bondi đã bị sa thải, bà ấy đang tìm cách né tránh nghĩa vụ pháp lý phải điều trần trước ủy ban về hồ sơ Epstein và nghi vấn che giấu thông tin", Garcia nói.

Một số nghị sĩ Cộng hòa cũng cho biết sẽ tiếp tục gây sức ép với bà Bondi. Hạ nghị sĩ Nancy Mace nhấn mạnh việc triệu tập bà Bondi "được thực hiện theo tên, không phải theo chức danh", đồng nghĩa bà vẫn phải trình diện dù không còn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.

Ủy ban Giám sát Hạ viện đang tiến hành cuộc điều tra quy mô lớn về mối quan hệ của Epstein với các cá nhân giàu có và quyền lực, cũng như cách Bộ Tư pháp xử lý các cuộc điều tra hình sự liên quan đến Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell.

Hồi đầu năm nay, bà Bondi và Thứ trưởng Todd Blanche, người vừa được ông Trump chỉ định tạm thời lãnh đạo Bộ Tư pháp Mỹ, đã tham gia một buổi báo cáo kín với ủy ban về hồ sơ Epstein. Các nghị sĩ Dân chủ khi đó đã rời khỏi phiên họp để phản đối việc các quan chức chính phủ không tuyên thệ trả lời trung thực.

Thanh Danh (Theo AP, Reuters)