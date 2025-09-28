Cựu bộ trưởng nông nghiệp Trung Quốc bị kết án tử hình

Cựu bộ trưởng nông nghiệp Đường Nhân Kiện bị tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình vì tội tham nhũng, song được hoãn thi hành án hai năm.

Tòa án nhân dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc, ngày 28/9 cho biết cựu bộ trưởng nông nghiệp Đường Nhân Kiện đã nhận hối lộ số tiền mặt và tài sản trị giá hơn 268 triệu nhân dân tệ (38 triệu USD) trong giai đoạn 2007-2024.

Tòa ra phán quyết rằng các khoản hối lộ này đã "gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với lợi ích của nhà nước và nhân dân, đáng bị tuyên án tử hình", thêm rằng ông Đường đã thú nhận tội lỗi và bày tỏ hối hận. Cựu bộ trưởng nông nghiệp Trung Quốc sẽ được hoãn thi hành án hai năm.

Ông Đường Nhân Kiệt trả lời phỏng vấn tại Bắc Kinh năm 2022. Ảnh: AFP

Ông Đường, 63 tuổi, từng giữ chức tỉnh trưởng Cam Túc và phó chủ tịch khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây trước khi trở thành Bộ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc năm 2020. Ông bị đảng Cộng sản Trung Quốc khai trừ vào tháng 11/2024, nửa năm sau khi bị cơ quan chống tham nhũng điều tra và cách chức.

Bản án của ông Đường là động thái mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động. Một số quan chức cấp cao Trung Quốc đã "ngã ngựa" trong chiến dịch này, trong đó có hai cựu bộ trưởng quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc.

Hồi tháng 1, Chủ tịch Tập nhấn mạnh tham nhũng là "mối đe dọa lớn nhất" đối với đảng Cộng sản Trung Quốc và tình trạng này vẫn đang gia tăng.

Phạm Giang (Theo Xinhua, AFP)