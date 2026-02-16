Cựu bộ trưởng năng lượng Ukraine bị điều tra rửa tiền

Cựu bộ trưởng Herman Galushchenko bị liệt vào danh sách nghi phạm trong một cuộc điều tra rửa tiền quy mô lớn tại Ukraine.

"Cựu bộ trưởng năng lượng Ukraine giai đoạn 2021-2025 bị phát hiện có hành vi rửa tiền và tham gia tổ chức tội phạm", Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) hôm nay ra tuyên bố cho biết.

NABU không nêu tên cụ thể, nhưng ông Herman Galushchenko là người giữ chức Bộ trưởng Năng lượng Ukraine từ năm 2021 đến 2025. Theo bộ luật hình sự Ukraine, người phạm những tội danh trên có thể đối mặt mức án tù lên đến 15 năm.

Cựu bộ trưởng năng lượng Ukraine Herman Galushchenko. Ảnh: UNIAN

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi ông Galushchenko bị bắt khi đang tìm cách rời khỏi đất nước. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ bê bối tham nhũng ngành năng lượng gây rúng động chính phủ Ukraine vào năm ngoái.

Hồi tháng 11/2025, Galushchenko bị cáo buộc tham gia đường dây nhận hối lộ 100 triệu USD từ các nhà thầu xây dựng công trình bảo vệ hạ tầng năng lượng trước những cuộc tấn công từ lực lượng Nga. Các điều tra viên cho biết đã tìm thấy khoảng 12 triệu USD trong tài khoản ngân hàng liên quan đến gia đình ông.

Cựu bộ trưởng Galushchenko từng tuyên bố sẽ "tự bào chữa trước tòa" khi đang bị đình chỉ chức vụ. Ông là một trong nhiều quan chức cấp cao Ukraine từ chức sau khi bê bối tham nhũng nổ ra. Các điều tra viên cáo buộc đường dây này còn liên quan đến một đồng minh thân cận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Zelensky giành chiến thắng sau cuộc bầu cử năm 2019 với lời hứa xóa sổ nạn tham nhũng trong giới tinh hoa chính trị. Chính phủ của ông đã thông qua một số cải cách, nhưng cũng đối mặt nhiều bê bối tham nhũng nghiêm trọng, trong đó có cả sai phạm ở Bộ Quốc phòng Ukraine.

Liên minh châu Âu đang thúc giục Ukraine thực hiện những cải cách sâu rộng để xóa bỏ vấn nạn tham nhũng, coi đây là một trong các yêu cầu để nước này được gia nhập khối.

Vũ Hoàng (Theo AFP)