Cựu binh Mỹ đối mặt 18 năm tù tại Nga

Paul Whelan, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, bị công tố viên Nga đề xuất mức án 18 năm tù vì tội gián điệp.

"Bản án sẽ được công bố sáng 15/6. Whelan khẳng định vô tội và mong được xử trắng án", Vladimir Zherebenkov, luật sư của cựu binh Mỹ, cho biết sau phiên xử tại thủ đô Moskva của Nga hôm nay.

Paul Whelan trong phiên thẩm vấn hồi tháng 8/2019. Ảnh: AP.

Whelan, 50 tuổi, từng phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ nhưng bị buộc giải ngũ do cáo buộc có hành vi trộm cắp. Trước khi bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt ngày 28/12/2018, Whelan là giám đốc an ninh toàn cầu của BorgWarner, hãng cung cấp linh kiện ôtô có trụ sở tại bang Michigan, Mỹ.

"Ông ta bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi phi pháp trong khách sạn", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau đó cho hay. Khi bị bắt, Whelan sở hữu 4 cuốn hộ chiếu của Mỹ, Anh, Canada và Ireland.

Truyền thông Nga trích nguồn tin tình báo giấu tên cho biết Whelan bị bắt 5 phút sau khi nhận được USB chứa danh sách tất cả nhân viên của một cơ quan bí mật của chính phủ Nga. Nguồn tin nói rằng Whelan đã làm gián điệp được 10 năm và thường dùng mạng internet để xác định mục tiêu moi thông tin, trong khi danh sách cựu binh này nhận trước khi bị bắt được các điệp viên Mỹ từ lâu.

Gia đình Whelan khẳng định người này vô tội và chỉ đến Moskva để dự đám cưới một người bạn.

Chính phủ Mỹ chưa bình luận về mức án đề xuất cho Whelan.

Vũ Anh (Theo AFP)