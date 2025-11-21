Cựu bí thư xã chở ma túy thuê bị phạt 18 năm tù

Nghệ AnÔng Mùa Dua Thái, cựu bí thư, cựu chủ tịch xã Na Ngoi, bị phạt 18 năm tù vì vận chuyển thuê 1,7 kg ma túy tổng hợp để lấy tiền công 50 triệu đồng.

Bản án ngày 21/11 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên ông Thái, 56 tuổi, phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, Tồng Cu Mua, 42 tuổi, trú tại Lào; Trần Thế Hùng, 35 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh, bị phạt mỗi người 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Mùa Dua Thái từng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, trước đây thuộc huyện biên giới Kỳ Sơn, nghỉ hưu năm 2020.

Bị cáo Mùa Dua Thái tại tòa, ngày 21/11. Ảnh: Đức Hùng

Tại tòa, ông Thái cùng hai bị cáo bày tỏ hối hận, nói biết hành vi mua bán, vận chuyển ma túy là phạm pháp nhưng vì hám lợi nên làm liều. Họ xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình và xã hội.

HĐXX xác định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm, tạo hệ lụy xấu cho xã hội, cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, tháng 11/2024, người đàn ông tên Cường đặt vấn đề mua 3 tấm ma túy tổng hợp (khoảng 1.719 gam) của Tồng Cu Mua với giá 210 triệu đồng, sẽ được giao tại TP Vinh (cũ). Cường chuyển cho Mua 60 triệu đồng để đặt cọc.

Mua sau đó liên lạc với ông Thái, thuê vận chuyển ma túy từ xã Na Ngoi đến TP Vinh (cũ), trả tiền công 50 triệu đồng.

Bị cáo Mua và Hùng (từ trái qua), trả lời thẩm vấn. Ảnh: Hùng Lê

Ngày 24/11, khi người quen ở bên Lào đưa ma túy đến biên giới Việt Nam, Mua gọi điện cho ông Thái tới điểm hẹn lấy hàng đi giao cho khách. 19h cùng ngày, đến huyện Nghi Lộc (cũ), Thái cất ma túy bên đường N5, chụp ảnh gửi vị trí cho Mua.

Mua sau đó gọi Cường đến nhận nhưng người này báo bận, nên nói Hùng đến điểm hẹn ở đường N5 lấy ma túy về bán; nếu giao dịch thành công sẽ trả 20 triệu đồng tiền công.

Khoảng 7h ngày 25/11, khi Hùng vừa lấy bao tải đựng ma túy ở huyện Nghi Lộc (cũ) thì bị cảnh sát ập tới bắt quả tang, thu hơn 1.719 gam ma túy. Vài ngày sau, ông Thái và Mua bị bắt.

Khám xét nơi ở của Thái, nhà chức trách thu thêm 0,782 gam ma túy. Cựu bí thư xã khai số ma túy trên mua tại Lào vào tháng 6/2024, mục đích đưa về để chữa bệnh cho trâu bò.

Đức Hùng