Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xin giảm án cho cựu chủ tịch tỉnh

Hà NộiCựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan mong tòa giảm án cho mình và các bị cáo, nhất là hai cựu lãnh đạo tỉnh từng dốc sức "cùng đưa tỉnh nhà phát triển".

Chiều 16/12, sau hai ngày xét xử đại án liên quan tập đoàn Phúc Sơn, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội cho 12 bị cáo nói lời sau cùng, song chỉ có bà Lan trình bày.

Trong hơn một phút, bà Lan cúi đầu, chắp tay trước bụng nói xin có hai nguyện vọng gửi đến HĐXX xem xét. Hai ngày ra tòa phúc thẩm bà đã nhận thức sâu sắc hơn về những vi phạm nên mong được "tha thứ, khoan hồng". Các tình tiết giảm nhẹ bà cũng trình bày nên giờ chỉ xin chủ tọa "gạn đục khơi trong" cho bà sớm trở về đi chữa bệnh.

Bà hy vọng HĐXX "lan tỏa tính nhân văn hơn nữa" để giảm án cho các bị cáo, nhất là các lãnh đạo của tỉnh Vĩnh Phúc, những người đã có quá trình dài cống hiến.

"Đặc biệt là hai cấp dưới của bị cáo, cựu Chủ tịch Lê Duy Thành và cựu Phó bí thư Thường trực Phạm Hoàng Anh. Họ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, cùng bị cáo dồn sức góp công cho sự phát triển của Vĩnh Phúc. Mong tòa xem xét", bà Lan nói.

Cựu chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành. Ảnh: Phạm Dự

Trong phần tranh luận, các luật sư nêu nhiều quan điểm song chủ yếu là các tình tiết giảm nhẹ mới. Luật sư của bà Lan, ông Thành, Hoàng Anh, đều mong tòa cho thân chủ mình được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt, xin được hưởng mức án thấp nhất.

Luật sư của bà Lan cho rằng ở cương vị Bí thư Tỉnh ủy, hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các chủ trương, quyết định liên quan đều thông qua tập thể, có sự tham mưu của cơ quan chuyên môn và chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật khác nhau. Với lập luận bào chữa trên, luật sư đề nghị HĐXX cân nhắc khi lượng hình với cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Luật sư Lê Ngọc Hà khi bào chữa đã nhắc lại việc ông Thành được hơn 2.600 cá nhân, 4 cơ quan Nhà nước và tổ chức chính trị xã hội, 41 doanh nghiệp, đoàn thể có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; trong đó có 82 đơn của các công dân quốc tịch Hàn Quốc.

30 năm trước, ông Thành đã cứu hai cháu nhỏ bị ngã xuống ao bèo có nguy cơ đuối nước. Hơn nữa, cựu chủ tịch còn nộp thêm 200 triệu đồng cho dù đã khắc phục thừa hậu quả của vụ án từ trước phiên sơ thẩm. Trước những tình tiết vừa nêu, luật sư đề nghị tòa xem xét cho ông Thành được giảm án, sớm về chữa bệnh suy tim, tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ.

Chủ tọa phiên phúc thẩm cho hay do tính chất phức tạp của vụ án nên sẽ nghị án kéo dài và ra phán quyết lúc 8h ngày 22/12.

Cựu Phó bí thư Thường trực Phạm Hoàng Anh tại tòa. Ảnh: Phạm Dự

Theo hồ sơ vụ án, cựu lãnh đạo các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, đã bị chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu dùng tiền thao túng, tạo lợi ích nhóm. Họ phạm tội do suy thoái về phẩm chất, vì vụ lợi. Trong quá trình thực hiện 14 dự án tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, tập đoàn Phúc Sơn đã vi phạm pháp luật, trục lợi đặc biệt lớn, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

Nhiều cán bộ đã được hối lộ, tặng biếu hơn 130 tỷ đồng để tạo điều kiện trái pháp luật, trong đó bà Lan và ông Thành, mỗi người nhận gần 50 tỷ đồng. Trong đó bà Lan và ông Thành nhận tổng cộng hơn 97,7 tỷ đồng.

Sau khi xem xét đơn kháng cáo, VKS đề nghị giảm cho bà Lan từ 24 đến 30 tháng tù, ông Thành 30-36 tháng, cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh 18-24 tháng. Tại phiên sơ thẩm, bà Lan, ông Thành, Hoàng Anh lần lượt nhận mức án là 14, 12 và 8 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) và Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) được Viện đề nghị chuyển từ 3 năm tù giam thành 3 năm tù cho hưởng án treo, do tuổi đã cao.

Phạm Dự