Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan: 'Tôi dành toàn bộ trí tuệ đưa kinh tế Vĩnh Phúc đi lên'

Hà NộiCựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khai trong những năm công tác đã nỗ lực hết sức, dành toàn bộ thời gian, trí tuệ nhằm đưa kinh tế Vĩnh Phúc đi lên.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo của 12 người trong đại án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn.

Trong số này có 10 người là cựu quan chức của tỉnh Vĩnh Phúc. Riêng bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, xin xét xử vắng mặt vì "vừa ngã nhập viện".

Trong hơn 4 phút trả lời xét hỏi, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cúi đầu, nhiều lần nghẹn giọng khi trình bày về hoàn cảnh cá nhân, gia đình.

Bà nói từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh khốn khó, bố mất sớm. Hiện, chồng bà bị bệnh hiểm nghèo; một con gái bị mù một mắt bẩm sinh, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc cho bản thân. Bản thân bà cũng mắc bệnh tim, huyết áp và hiện "sức khỏe rất yếu".

Bà trình bày giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy hơn 8 năm; luôn nỗ lực hết sức, dành toàn bộ thời gian, tâm huyết, trí tuệ cho công việc, qua đó đưa Vĩnh Phúc cũ từ một tỉnh khó khăn trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế.

"Những năm đầu nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy, thu ngân sách của Vĩnh Phúc cũ khá thấp. Song sau đó, bị cáo cùng tập thể Tỉnh ủy đã chèo lái, đưa kinh tế phát triển đi lên với tốc độ cao. Trải qua nhiều năm, thu ngân sách của tỉnh dần đứng vào top đầu của cả nước", bà Lan khai tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay.

Cuối phần trình bày, nữ cựu Bí thư Tỉnh ủy một lần nữa nói "đã nhận thức rõ về hành vi sai phạm, mong tòa xem xét".

Không những khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ (47,9 tỷ đồng), bà còn xin đề xuất được dùng 2 lô đất đã mua của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu để khắc phục cho hậu quả chung của vụ án.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Phạm Dự

Chủ tọa nói đã đọc các phần trình bày về xin giảm nhẹ của bị cáo Lan. Ngoài ra, nữ bị cáo còn có một số tình tiết mới như quá trình công tác có nhiều thành tích, được nước Lào tặng huân chương lao động, được Thủ tướng tặng bằng khen, được tỉnh Vĩnh Phúc tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Bà Lan cũng được nhiều ban ngành có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, muốn được ưu ái để thực hiện 4 dự án bất động sản bên bờ vực thu hồi tại huyện Vĩnh Tường, tổng diện tích tới 347 ha, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn đã 24 lần xách valy tiền tới phòng làm việc, nhà riêng của một số quan chức tỉnh Vĩnh Phúc để cảm ơn. Người nhận nhiều nhất là bà Lan với tổng 25 tỷ đồng và một triệu USD.

Cựu Chủ tịch Lê Duy Thành được 2.000 người đơn xin giảm hình phạt

Ngoài bà Lan, hai cựu quan chức khác của Vĩnh Phúc cũng kháng cáo là ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Tại phiên sơ thẩm, bà Lan, ông Thành, Hoàng Anh lần lượt nhận mức án là 14, 12 và 8 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Tại phần xét đơn kháng cáo, HĐXX nói ông Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ được ghi nhận như: được nhiều cơ sở giáo dục, y tế, bà mẹ Việt Nam anh hùng, doanh nghiệp và hơn 2.000 cá nhân có đơn xin giảm án; sức khỏe yếu, tiền sử bệnh rối loạn chuyển hóa; gia đình có nhiều hoạt động thiện nguyện, tình nguyện cùng khắc phục bão lũ.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Phạm Dự

Trước phiên xử, nhiều bị cáo có đơn lên tòa xin tự nguyện nộp thêm tiền sung công quỹ Nhà nước để dùng cho các mục đích có ích cho xã hội. Cựu chủ tịch Thành cũng xin được nộp thêm 200 triệu đồng thể hiện "sự ăn năn, hối cải".

Ông Thành là một trong hai người nhận hối lộ nhiều nhất vụ án với cáo buộc đã ưu ái cho Hậu trúng dự án ở Vĩnh Phúc. Từ giai đoạn điều tra, vị cựu chủ tịch đã được ghi nhận thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác để làm rõ bản chất vụ án, tự nguyện nộp lại tiền khắc phục hậu quả 25,5 tỷ đồng và 1,63 triệu USD - lớn hơn số nhận hối lộ (20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD).

Chiều nay phiên tòa tiếp tục, dự kiến kéo dài hết ngày 17/12.

