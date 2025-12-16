Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù

Hà NộiVKS đề nghị tòa phúc thẩm giảm 24-30 tháng tù cho cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, xuống còn từ 11 năm 6 tháng đến 12 năm tù do nhận hối lộ 47,9 tỷ đồng.

Sáng 16/12, sau một ngày xét xử phúc thẩm, đại diện Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội nêu quan điểm giải quyết về đơn kháng cáo của 12 bị cáo trong đại án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn.

Viện đánh giá bà Lan không những đã khắc phục hết tiền đã nhận hối lộ mà còn xin dùng 2 lô đất đã mua của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu để khắc phục cho hậu quả chung.

Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nộp lại thừa số tiền đã nhận hối lộ và tại phiên phúc thẩm còn nộp thêm 200 triệu đồng.

VKS đề nghị giảm cho bà Lan từ 20 đến 30 tháng tù, ông Thành 30-36 tháng, cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh 18-24 tháng. Tại phiên sơ thẩm, bà Lan, ông Thành, Hoàng Anh lần lượt nhận mức án là 14, 12 và 8 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) và Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) được VKS đề nghị chuyển từ 3 năm tù giam thành 3 năm tù cho hưởng án treo, do tuổi đã cao.

Những bị cáo còn lại cũng được đề nghị giảm 6-9 tháng.

Đại diện VKS nêu quan điểm, sáng 16/12. Ảnh: Phạm Dự

Trong vụ án có ba người không kháng cáo song vẫn được nhiều người gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt là ông ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Đặng Văn Minh, cựu Chủ tịch Quảng Ngãi và Hoàng Văn Nhiệm, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc.

VKS vì thế đề nghị giảm từ 18 đến 24 tháng với ông Chữ (sơ thẩm 7 năm) và ông Minh (sơ thẩm 8 năm), ông Nhiệm giảm 6-9 tháng (án sơ thẩm 4 năm tù).

Tại phiên xét hỏi, 11 bị cáo có mặt đã thừa nhận sai phạm bị cáo buộc tại bản án sơ thẩm. Tất cả đều đưa ra các tình tiết giảm nhẹ để xin giảm hình phạt, mong được hưởng án treo.

Bà Lan trình bày nhiều về hoàn cảnh khó khăn của cá nhân, gia đình. Bà sức khỏe yếu, mắc bệnh tim, còn chồng bị bệnh hiểm nghèo; một con gái mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc cho bản thân. Cựu Bí thư cũng phân trần về quá trình công tác khi dành nhiều tâm huyết đưa kinh tế Vĩnh Phúc đi lên.

Ông Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ được ghi nhận như được nhiều cơ sở giáo dục, y tế, bà mẹ Việt Nam anh hùng, doanh nghiệp và hơn 2.000 cá nhân có đơn xin giảm án; sức khỏe yếu, tiền sử bệnh rối loạn chuyển hóa; gia đình có nhiều hoạt động thiện nguyện, tình nguyện cùng khắc phục bão lũ.

Bào chữa cho ông Thành, luật sư Lê Ngọc Hà cho hay đến khi mở phiên phúc thẩm đã tiếp tục nhận nhiều đơn xin giảm án cho cựu Chủ tịch tỉnh này. Tổng cộng, hơn 2.600 đơn từ các cá nhân, tổ chức, cơ quan Nhà nước; trong đó có 82 đơn của các công dân quốc tịch Hàn Quốc.

Các bị cáo tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Phạm Dự

Theo hồ sơ vụ án, các cựu lãnh đạo các tỉnh đã bị chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn dùng tiền thao túng, tạo lợi ích nhóm. Họ phạm tội do suy thoái về phẩm chất, vì vụ lợi. Trong quá trình thực hiện 14 dự án tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, từ 2018 đến 2023, tập đoàn Phúc Sơn đã vi phạm pháp luật, trục lợi đặc biệt lớn, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

Nhiều cán bộ đã được hối lộ, tặng biếu hơn 130 tỷ đồng để tạo điều kiện trái pháp luật, trong đó bà Lan và ông Thành, mỗi người nhận gần 50 tỷ đồng.

Toàn bộ tiền hưởng lợi và thiệt hại vụ án, hơn 1.164 tỷ đồng đã được ông chủ Phúc Sơn và các bị cáo nộp lại. Dù hậu quả được khắc phục song HĐXX sơ thẩm đánh giá vẫn cần mức án nghiêm để răn đe, nghiêm trị.

Phạm Dự