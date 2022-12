Cựu bí thư Đồng Nai khai lý do nhiệt tình giúp Chủ tịch AIC

Hà NộiCựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành khai quan hệ với Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn với hy vọng giúp tỉnh có vốn đầu tư; song ông cũng nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng của bà này.

Chiều 21/12, TAND Hà Nội xét hỏi ông Thành cùng các bị cáo khác trong vụ án vi phạm đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Công ty AIC xảy ra và tỉnh Đồng Nai, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 150 tỷ đồng.

Ông Thành cho biết có nhiều năm công tác tại Đồng Nai và sau đó làm liên tiếp hai khoá Bí thư Tỉnh uỷ từ năm 2004 đến 2015. Năm 2003, khi đang là Phó bí thư Tỉnh uỷ, ông Thành quen bà Nhàn, chủ yếu nghe giới thiệu về AIC, ngỏ ý có nhu cầu sản xuất kinh doanh tại địa bàn tỉnh nên mong được tạo điều kiện. Cuộc gặp ban đầu chỉ dừng ở đó.

"Ông thấy bà Nhàn là người như thế nào?", chủ toạ hỏi. Ông Thành đáp, sau các cuộc gặp gỡ thì được biết bà Nhàn là người quan hệ rất rộng với đối tác nước ngoài, Trung ương, địa phương. "Tôi nhận thấy là người nhanh nhạy, thông minh", cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nói.

Trước khi AIC triển khai dự án tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, ông Thành gặp bà Nhàn tại trụ sở Tỉnh uỷ. Tại đây, bà Nhàn có giới thiệu về các gói thiết bị mua sắm đầu tư y tế, trình bày muốn giới công nghệ thiết bị y tế hiện đại nhất mà AIC đang có cho Đồng Nai.

"Ngay lúc đó, bị cáo đã nói không có thẩm quyền nghe trình bày về các vấn đề này, hơn nữa cũng không có chuyên môn về ngành y tế. Bởi thế bà Nhàn nói muốn gặp Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, tôi đã bốc máy gọi điện giới thiệu. Tuy nhiên sau đó tôi không hay biết hai người có gặp nhau không vì không thấy ai thông tin lại", ông Thành khai.

Bị cáo Trần Đình Thành. Ảnh: TTXVN

"Vậy bị cáo có chỉ đạo gì Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện, tạo điều kiện cho AIC không", chủ toạ truy vấn. Ông Thành cho hay, chỉ bảo Vũ sắp xếp thời gian gặp bà Nhàn và mọi việc dừng lại ở đó, "không nói gì thêm về việc tạo điều kiện cho AIC trúng thầu".

"Thực lòng, lúc đầu tôi rất tin tưởng AIC - một công ty lớn, có uy tín. Nếu tham dự thầu và trúng thầu bằng đúng năng lực sẽ rất có lợi cho tỉnh nhà. Nhưng rất tiếc sự thật lại không như thế", ông Thành nói.

Theo cựu bí thư, có lần bà Nhàn nói có thể thuyết phục các bộ ngành trung ương cấp vốn đầu tư. Vì thế ông trình bày là Đồng Nai đang khó khăn về vốn để "tranh thủ" sử dụng các mối quan hệ để kêu gọi vốn Trung ương về tỉnh. Ông Thành cho rằng cũng "chỉ biết nhờ" và hiểu việc này phải thực hiện đúng quy trình.

Về cáo buộc nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng, ông Thành thừa nhận và cho hay "đây là lần đầu trong 55 năm cuộc đời mắc sai lầm nghiêm trọng". Ông đã khai báo hết với cơ quan điều tra nên không nhớ cụ thể về các lần nhận tiền.

Theo lời khai, phần lớn số tiền này, ông tặng cho những người bạn chiến trường năm xưa và xây nhà tình nghĩa, cho học sinh nghèo; còn một số rất ít đưa vợ chi tiêu.

Cựu chủ tịch tỉnh đưa tiền hối lộ để vợ đóng tiền học cho con

Trả lời thẩm vấn chiều nay, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái cho biết từ năm 2009, khi thực hiện dự án đã được Bí thư giới thiệu bà Nhàn. Hai người sau đó trao đổi về việc AIC tham gia dự án liên quan các ngành nghề tại Đồng Nai.

Ông Thái thừa nhận khi thực hiện dự án đã 14 lần nhận tiền, từ năm 2009 đến 2019, với tổng cộng 14,5 tỷ đồng, chủ yếu vào dịp lễ, tết. "Mỗi lần nhận tiền, tôi cũng hiểu là AIC có ý định muốn giúp đỡ để thực hiện công việc trên địa bàn tỉnh", ông Thái khai.

Được gọi lên sau đó, vợ ông Thái cho hay tiền chồng đưa cho đều sử dụng để đóng học cho hai con gái đang du học ở Mỹ. Chi tiết việc đóng tiền đã cung cấp cho cơ quan điều tra. Bà không biết về nguồn gốc số tiền này, do "vợ chồng tin tưởng nhau".

Bị cáo Đinh Quốc Thái. Ảnh: TTXVN

Là một trong những người bị cáo buộc "giúp đỡ" cho AIC, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bồ Ngọc Thu thừa nhận mọi cáo buộc; thấy hối hận nên thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả. Quá trình thực hiện gói thầu, bà Thu khai nhiều lần nhận tiền của AIC trong các dịp lễ, tết, mỗi lần 10-50 triệu đồng. Trong đó có hai lần bà Thu "nhận số tiền khá lớn" là 300 triệu đồng và 500 triệu đồng, khi sắp nghỉ hưu.

Do bà Nhàn và một số người khác đã bỏ trốn, HĐXX xét hỏi bằng cách trình chiếu các tài liệu, bằng chứng, lời khai. Trong bản trình chiếu có phần nhận dạng bị can Nhàn, giám định chữ ký. Sơ đồ nhận hối lộ từ bà Nhàn và nhân viên AIC do cựu bí thư, cựu chủ tịch và cựu giám đốc bệnh viện tự vẽ cũng được phát công khai.

Bà Nhàn đang bỏ trốn nhưng vẫn bị xét xử về tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái bị xét xử về tội Nhận hối lộ. Ông Phan Huy Anh Vũ (cựu giám đốc Sở Y tế, cựu giám đốc bệnh viện Đồng Nai) bị xét xử về tội Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

32 bị cáo còn lại bị xét xử về các tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ,Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhà chức trách cáo buộc muốn Công ty AIC được trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn thiết lập quan hệ với cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành để được giới thiệu đi gặp các quan chức trong tỉnh. Bà trực tiếp 6 lần đưa tiền cho ông Thành, tổng cộng 14,5 tỷ đồng.

Để "bôi trơn" dự án, bà Nhàn cùng cấp dưới còn 14 lần đưa Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái với tổng số 14,5 tỷ đồng; đưa ông Phan Huy Anh Vũ 6 lần, tổng cộng 14,8 tỷ đồng.

Sau khi thông thầu, AIC đã trúng 16 gói thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, trị giá hơn 665 tỷ đồng.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục làm việc.

Phạm Dự - Thanh Lam